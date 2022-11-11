ЗСУ звільнили 12 населених пунктів у Херсонській області - Генштаб

09:19 11 листопада Київ, Україна

Збройні сили України звільнили з окупації 12 населених пунктів Херсонщини та відбили 14 атак росіян у Луганській та Донецькій областях.



Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.



"Ворог не припиняє обстріли підрозділів Сил оборони вздовж усієї лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та житлах цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - йдеться у повідомленні.



Минулої доби російські війська завдали одного ракетного та 17 авіаційних ударів, здійснили майже 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих дій постраждали райони близько 20 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей.



У Генштабі повідомили, що в результаті успішних наступальних дій ЗСУ на Херсонському напрямку було звільнено 12 населених пунктів: Дудчани, П'ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенко, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне та Благодатне.



"Наступні дії на зазначеному напрямку продовжуються. Тому, з міркувань безпеки операції, офіційне оприлюднення результатів буде згодом", - зазначили військові.



Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки військ рф у районах населених пунктів Новоселівське, М'ясожарівка, Макіївка та Білогорівка Луганської області та Веселе, Соледар, Бахмут, Андріївка, Красногорівка, Опросне, Первомайське, Невельське, Мар'їнка та Павлівка Донецької області.



Ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без істотних змін. Продовжується формування російсько-білоруського угруповання військ біля білорусі. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, у тому числі із застосуванням ударних БПЛА з території та повітряного простору білорусі.



На інших напрямках росіяни робили обстріли:



на Сіверському напрямку – з мінометів, у районах населених пунктів Грем'яч Чернігівської області та Кондратівка на Сумщині;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії,

на Куп'янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Табаївка, Берестове, Стельмахівка, М'ясожарівка, Новоселівське, Макіївка та Невське;

на Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Роздолівка, Яківлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Курдюмівка, Торецьк, Нью-Йорк та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Першотравневе, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Павлівка, Пречистівка, Велика Новосілка, Нескучне, Білогір'я, Степове та Шевченко;

на Південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів зазнали Новокиївка, Добра Надія, Іллінка, Марганець, Нікополь та Мусіївка Дніпропетровської області.



Російські військові продовжують грабувати населені пункти, з яких відступають. Росіяни також намагаються максимально пошкодити лінії електропередач, інші елементи транспортної та критичної інфраструктури Херсонської області.



За інформацією Генштабу, триває примусове виселення місцевих жителів із окремих населених пунктів на тимчасово зайнятих противником територіях Херсона. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки військ рф у районах населених пунктів Новоселівське, М'ясожарівка, Макіївка та Білогорівка Луганської області та Веселе, Соледар, Бахмут, Андріївка, Красногорівка, Опросне, Первомайське, Невельське, Мар'їнка та Павлівка Донецької області.На Волинському та Поліському напрямках обстановка без істотних змін. Продовжується формування російсько-білоруського угруповання військ біля білорусі. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, у тому числі із застосуванням ударних БПЛА з території та повітряного простору білорусі.На інших напрямках росіяни робили обстріли:на Сіверському напрямку – з мінометів, у районах населених пунктів Грем'яч Чернігівської області та Кондратівка на Сумщині;на Слобожанському напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стрілка, Стариця, Огірьово, Аніскіно, Ольховатка;на Куп'янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Табаївка, Берестове, Стельмахівка, М'ясожарівка, Новоселівське, Макіївка та Невське;на Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Роздолівка, Яківлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Курдюмівка, Торецьк, Нью-Йорк та Майорськ;на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Першотравневе, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка;на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Павлівка, Пречистівка, Велика Новосілка, Нескучне, Білогір'я, Степове та Шевченко;на Південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів зазнали Новокиївка, Добра Надія, Іллінка, Марганець, Нікополь та Мусіївка Дніпропетровської області.Російські військові продовжують грабувати населені пункти, з яких відступають. Росіяни також намагаються максимально пошкодити лінії електропередач, інші елементи транспортної та критичної інфраструктури Херсонської області.За інформацією Генштабу, триває примусове виселення місцевих жителів із окремих населених пунктів на тимчасово зайнятих противником територіях Херсона.



"У селищі Зеленівка противник заборонив мешканцям будь-які переміщення населеним пунктом і здійснює дообладнання системи оборонних рубежів. У Тягінці та Козацькому окупанти замінували дороги та елементи інфраструктури, є факти підривів цивільного населення", - йдеться у повідомленні.



Авіація Сил оборони минулої доби завдала по позиціях військ росії 10 ударів. Під ураження потрапили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітних ракетних комплексів противника.



Минулої доби Сили оборони збили ворожий гелікоптер Ка-52. Воїни ракетних військ та артилерії уразили 2 пункти управління, 10 районів зосередження солдатів, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 5 засобів протиповітряної оборони та 2 інші важливі військові об'єкти російських військ.