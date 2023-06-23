ЗСУ зупинили масштабний наступ росіян на двох напрямках

15:33 23 червня Київ, Україна

На Куп'янському та Лиманському напрямках Сили оборони України призупинили наступ російської армії, сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр

"Паралельно з тим, що ЗСУ проводять наступальні дії на півдні, противних у цей час посилився на сході. Вони туди стягнули резерви для наступу та намагалися прорвати нашу оборону. І останні півтора тижня на Куп'янському та Лиманському напрямках точилися дуже запеклі бої", - сказала Ганна Маляр.

Але, додає заступниця міністра оборони, Збройним силам України вдалося зупинити цей масштабний наступ армії росії.

"За останні два дні там сталося кілька бойових зіткнень і супротивник зупинив свої наступальні дії", - зазначила Маляр.

За її словами, росіяни не залишають своєї мети, але й надалі прагнуть просунутися до кордонів Донецької та Луганської областей за будь-яку ціну.

"Безумовно, армія росії рухатиметься далі. Але це все марно, їм це не вдається. Ні на Мар'їнському та Авдіївському напрямках, ні на Куп'янському та Лиманському, ні на Бахмутському напрямках їм не вдалося нікуди просунутися", - сказала заступниця міністра оборони.

Щодо контрнаступу ЗСУ на півдні Маляр сказала, що у військових за їхніми звітами та позиціями "все йде за планом".