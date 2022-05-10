ЗСУ оснастять радіоелектронними рушницями для боротьби з дронами

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив про новинку, яка з'явиться на озброєнні ЗСУ.
Зараз, за словами Хомчака, армії особливо потрібна стрілецька зброя, артсистеми, протиракетні комплекси і кораблі для ВМС, а також нові БТРи і модернізовані танки. Раніше "Збройні сили зробили заявку на закупівлю значно більшого переліку озброєння і військової техніки", ніж назвав Хомчак, але "на жаль, не все з цього переліку військо отримало". За його словами, є багато питань до "чиновників, що відповідають за закупівлю озброєння і військової техніки".
Зараз, за словами Хомчака, армії особливо потрібна стрілецька зброя, артсистеми, протиракетні комплекси і кораблі для ВМС, а також нові БТРи і модернізовані танки. Раніше "Збройні сили зробили заявку на закупівлю значно більшого переліку озброєння і військової техніки", ніж назвав Хомчак, але "на жаль, не все з цього переліку військо отримало". За його словами, є багато питань до "чиновників, що відповідають за закупівлю озброєння і військової техніки".
Хомчак розповів також, що незабаром почнуться випробування БТР-4 для ВМС. А "у воїнів на передовій радіоелектронні рушниці іноземного виробництва для ефективної боротьби з ворожими БПЛА", судячи з його слів, новинки слід очікувати вже в 2021 році.
Крім того, за його словами, в 2021 році Військово-морські сили отримають:
- береговий ракетний комплекс "Нептун";
- 3 американських патрульних катери типу Island;
- середній розвідувальний корабель;
- малий броньований артилерійський катер "Гюрза-М";
- кілька десантно-штурмових катерів.
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