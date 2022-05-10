ЗСУ оснастять радіоелектронними рушницями для боротьби з дронами

20:14 08 грудня Київ, Україна

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив про новинку, яка з'явиться на озброєнні ЗСУ.



Зараз, за словами Хомчака, армії особливо потрібна стрілецька зброя, артсистеми, протиракетні комплекси і кораблі для ВМС, а також нові БТРи і модернізовані танки. Раніше "Збройні сили зробили заявку на закупівлю значно більшого переліку озброєння і військової техніки", ніж назвав Хомчак, але "на жаль, не все з цього переліку військо отримало". За його словами, є багато питань до "чиновників, що відповідають за закупівлю озброєння і військової техніки".

"То виробник не готовий надати продукцію, відповідну нашим технічним вимогам, то він не вписується в терміни постачання, то ще щось", - уточнив головнокомандувач.

Хомчак розповів також, що незабаром почнуться випробування БТР-4 для ВМС. А "у воїнів на передовій радіоелектронні рушниці іноземного виробництва для ефективної боротьби з ворожими БПЛА" , судячи з його слів, новинки слід очікувати вже в 2021 році.



Крім того, за його словами, в 2021 році Військово-морські сили отримають: