ЗСУ опубліковано список втрат ворога за три місяці війни

З моменту повномасштабного вторгнення російських військ втрати особового складу орієнтовно досягли майже 30 000 людей.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Знищено:
1305 (+3) танків
3213 (+19) бойових броньованих машин
606 (+0) артилерійських систем
201 (+0) реактивна система залпового вогню
93 (+0) засоби ППО
206 (+1) літаків
170 (+0) вертольотів
491 (+11) БПЛА оперативно-тактичного рівня
112 (+0) крилатих ракети
13 (+0) кораблів/катерів
2217 (+5) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
44 (+1) одиниці спеціальної техніки
Минулої доби противник зазнав найбільших втрат на Лиманському напрямку.
Знищено:
1305 (+3) танків
3213 (+19) бойових броньованих машин
606 (+0) артилерійських систем
201 (+0) реактивна система залпового вогню
93 (+0) засоби ППО
206 (+1) літаків
170 (+0) вертольотів
491 (+11) БПЛА оперативно-тактичного рівня
112 (+0) крилатих ракети
13 (+0) кораблів/катерів
2217 (+5) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
44 (+1) одиниці спеціальної техніки
Минулої доби противник зазнав найбільших втрат на Лиманському напрямку.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии