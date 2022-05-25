ЗСУ опубліковано список втрат ворога за три місяці війни

11:17 25 травня Киев, Украина

З моменту повномасштабного вторгнення російських військ втрати особового складу орієнтовно досягли майже 30 000 людей.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Знищено:



1305 (+3) танків

3213 (+19) бойових броньованих машин

606 (+0) артилерійських систем

201 (+0) реактивна система залпового вогню

93 (+0) засоби ППО

206 (+1) літаків

170 (+0) вертольотів

491 (+11) БПЛА оперативно-тактичного рівня

112 (+0) крилатих ракети

13 (+0) кораблів/катерів

2217 (+5) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

44 (+1) одиниці спеціальної техніки



Минулої доби противник зазнав найбільших втрат на Лиманському напрямку.