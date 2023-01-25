ЗСУ опублікували зведення з фронту станом на ранок 25 січня

08:53 25 січня Київ, Україна





Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook. За добу Сили оборони України відбили атаки російських окупантів у районах 8 населених пунктів.Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 26 авіаційних ударів. Також здійснив понад 100 обстрілів з РСЗВ. Висока загроза російських авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Ворог, зазнаючи численних втрат, все ж таки не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Червона Гора, Бахмут, Новобахмутівка, Красногорівка, Мар'їнка та Чарівні у Донецькій області”, - пишеться у зведенні.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ознак наступальних угруповань противника не виявлено. Обстріляли райони понад 40 населених пунктів. Серед них – Хренівка та Карповичі Чернігівської області, Глухів, Бояро-Лежачі, Атинське, Соляники та Павлівка Сумської області, а також Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки та Дворічна на Харківщині.



На Куп'янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Ольшана, Сіньківка, Іванівка, Котлярівка, Табаївка Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині.



На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Невське, Терни та Ямполівка Луганської області.



На Бахмутському напрямку під вогневий вплив ворога потрапило понад 30 населених пунктів. Зокрема – Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Краснополівка, Червона Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщеївка, Ступочки, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.



На Авдіївському напрямку від вогню окупантів постраждали Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Першотравневе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Михайлівка на Донеччині.



На Новопавлівському напрямку обстріляно Новоукраїнку, Вугледар, Пречистівку, Нескучне, Богоявленку, Велику Новосілку, Золоту Ниву та Микільське Донецької області.



На Запорізькому та Херсонському напрямках від танкового та артилерійського вогню постраждали райони понад 40 населених пунктів. Серед них – Староукраїнка, Залізничне, Мала Токмачка та Новоандріївка Запорізької області, а також Золота Балка, Михайлівка, Новоберислав, Одрадокам'янка, Іванівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон, де загарбники обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку.



У Генштабі повідомили, що окупанти вивозять медичне обладнання центральної міської лікарні Каховки до Генічеська Херсонської області.



Авіація Сил оборони минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження противника, а також 3 удари по його позиціях зенітно-ракетних комплексів.



Українські захисники знищили СУ-25, 3 ударні російські вертольоти КА-52, 3 БПЛА типу "Орлан", 1 – типу "Мерлін" та 1 – типу "Ланцет".



Крім того, артилеристи та ракетники уразили пункт управління противника та 9 районів зосередження окупантів.