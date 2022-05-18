ЗСУ опублікували інформацію щодо російського вторгнення станом на вечір середи, 18 травня

Завдяки українським бійцям село Дементіївка Дергачівського району звільнили.
Запеклі бої продовжуються, повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Генеральний штаб ЗСУ опублікував оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 середи, 18 травня.
Противник продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні.
На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетно-бомбових ударів із території республіки білорусь. У збройних силах республіки білорусь до 21 травня триває другий етап перевірки бойової готовності.
На Сіверському напрямку підрозділи супротивника обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти Янжулівка та Прогрес, Чернігівської та Сумської областей.
За наявною інформацією, підрозділи збройних сил російської федерації, дислоковані у прикордонних районах Курської області, здійснюють поповнення запасів матеріально-технічних засобів та боєприпасів.
На Харківському напрямку основні зусилля супротивник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів та намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій.
Українські військові звільнили село Дементіївка Дергачівського району. Противник веде наступ у районі села Тернова.
На Слов'янському напрямі війська рф вели невдалі бойові дії в районі села Долгеньке.
На Донецькому напрямку противник обстрілював позиції підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення з усього спектру озброєння, включаючи авіацію.
На Лиманському напрямку окупанти мають намір закріпитися на раніше зайнятих рубежах. Було завдано авіаударів по цивільних об'єктах у районах Тошківки, Золотого, Авдіївки, Володимирівки та Водяного.
На Сєвєродонецькому напрямку ворог вчинив безуспішні штурмові дії у районі Нижнього.
На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Катеринівки.
На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районі Новоселівки, але відступив із втратами. Штурмові дії росіян поблизу Новобахмутівки та Веселого також були безуспішними.
На Курахівському напрямку противник безуспішно намагався вести наступ у районі населеного пункту Перемога.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних бойових дій не проводили, але обстрілювали об'єкти інфраструктури та житлові будинки в районах Новоандріївки, Кам'янського, Оріхова, Ольговського та Полтавки.
На Південнобузькому напрямку було обстріляно населені пункти Лупарево, Посад-Покровське, Висунськ, Осокорівку та Нововоронцовку.
На Бессарабському напрямку суттєвих змін не зафіксовано.
Генеральний штаб ЗСУ опублікував оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 середи, 18 травня.
Противник продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні.
На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетно-бомбових ударів із території республіки білорусь. У збройних силах республіки білорусь до 21 травня триває другий етап перевірки бойової готовності.
На Сіверському напрямку підрозділи супротивника обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти Янжулівка та Прогрес, Чернігівської та Сумської областей.
За наявною інформацією, підрозділи збройних сил російської федерації, дислоковані у прикордонних районах Курської області, здійснюють поповнення запасів матеріально-технічних засобів та боєприпасів.
На Харківському напрямку основні зусилля супротивник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів та намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій.
Українські військові звільнили село Дементіївка Дергачівського району. Противник веде наступ у районі села Тернова.
На Слов'янському напрямі війська рф вели невдалі бойові дії в районі села Долгеньке.
На Донецькому напрямку противник обстрілював позиції підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення з усього спектру озброєння, включаючи авіацію.
На Лиманському напрямку окупанти мають намір закріпитися на раніше зайнятих рубежах. Було завдано авіаударів по цивільних об'єктах у районах Тошківки, Золотого, Авдіївки, Володимирівки та Водяного.
На Сєвєродонецькому напрямку ворог вчинив безуспішні штурмові дії у районі Нижнього.
На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Катеринівки.
На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районі Новоселівки, але відступив із втратами. Штурмові дії росіян поблизу Новобахмутівки та Веселого також були безуспішними.
На Курахівському напрямку противник безуспішно намагався вести наступ у районі населеного пункту Перемога.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних бойових дій не проводили, але обстрілювали об'єкти інфраструктури та житлові будинки в районах Новоандріївки, Кам'янського, Оріхова, Ольговського та Полтавки.
На Південнобузькому напрямку було обстріляно населені пункти Лупарево, Посад-Покровське, Висунськ, Осокорівку та Нововоронцовку.
На Бессарабському напрямку суттєвих змін не зафіксовано.
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