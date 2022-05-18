ЗСУ опублікували інформацію щодо російського вторгнення станом на вечір середи, 18 травня

"За наявною інформацією, на тимчасово захопленій території Луганської області 16-17 травня пройшли стихійні акції протесту членів сімей осіб, примусово мобілізованих до лав російських окупаційних військ. Протести відзначені у Луганську та Ровеньках. Основна вимога - повернення мобілізованих додому", - йдеться у зведенні Генштабу.