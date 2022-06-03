ВСУ опублікував вечірнє зведення за станом війни на 3 червня

Окупанти планують наступ у Слов'янському напрямку.
Про це повідомив Генштаб.
На Слов'янському напрямі ворог готувався до поновлення наступу, зосередив угруповання чисельністю до двадцяти батальйонних тактичних груп. З метою покращення тактичного становища намагався вести наступ у напрямках на населені пункти Барвінкове та Святогірськ, успіху не мав.
На Донецькому напрямку противник зосереджував основні зусилля у районі міста Сєвєродонецьк. Під прикриттям вогню артилерії вів штурмові дії у житлових районах східної частини міста. Має частковий успіх, активні бойові дії продовжуються.
Також ворог вів наступ у напрямках населених пунктів Бахмут, Соледар та Лисичанськ . Успіху немає, відійшов на раніше зайняті позиції. Намагався взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець та створити умови для форсування основними силами угруповання.
На Лиманському напрямку окупанти застосували реактивну та ствольну артилерію в районах населених пунктів Щурове та Брусівка.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не вів. Зафіксовано обстріл з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Піски, Миколаївка, Полтавка та Покровське.
На Харківському напрямку російські окупанти продовжують ведення оборони, руйнують цивільні об'єкти у місті Харкові. Нанесли авіаційний удар вертольотами Мі-8 за позиціями ЗСУ у районах населених пунктів Слатине та Дементіївка.
На Южнобузькому напрямку противник веде оборону, на окремих напрямках намагається повернути втрачені позиції. Здійснював артилерійську вогненну поразку та активізував ведення повітряної розвідки.
На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджує на стримуванні просування українських військ у напрямку державного кордону.
На Волинському та Поліському напрямах ознак формування наступальних угруповань не виявлено. З 1 червня розпочато проведення заходів бойової підготовки підрозділів збройних сил Білорусі на полігоні Вижловичі у Брестській області.
На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. Наніс ракетний авіаційний удар у районі населеного пункту Краснопілля Сумської області та здійснив мінометний обстріл у районі населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.
На Бессарабському напрямку ситуація істотних змін не зазнала. Ознак формування супротивником наступальних угруповань не виявлено.
Основні зусилля корабельних угруповань противника у Чорноморській та Азовській морських зонах були зосереджені на виконанні завдань із ізоляції районів бойових дій та блокуванні цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.
У Генштабі також заявили, що командування збройних сил Росії вживає заходів щодо активізації проведення розвідувально-диверсійної та підривної діяльності на території України.. З цією метою здійснюється набір та підготовка найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп із подальшою їх діяльністю на території України. Перевага при здійсненні зазначеного відбору надається мешканцям та колишнім мешканцям Донецької та Луганської областей, які добре володіють українською мовою.
На Слов'янському напрямі ворог готувався до поновлення наступу, зосередив угруповання чисельністю до двадцяти батальйонних тактичних груп. З метою покращення тактичного становища намагався вести наступ у напрямках на населені пункти Барвінкове та Святогірськ, успіху не мав.
На Донецькому напрямку противник зосереджував основні зусилля у районі міста Сєвєродонецьк. Під прикриттям вогню артилерії вів штурмові дії у житлових районах східної частини міста. Має частковий успіх, активні бойові дії продовжуються.
Також ворог вів наступ у напрямках населених пунктів Бахмут, Соледар та Лисичанськ . Успіху немає, відійшов на раніше зайняті позиції. Намагався взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець та створити умови для форсування основними силами угруповання.
На Лиманському напрямку окупанти застосували реактивну та ствольну артилерію в районах населених пунктів Щурове та Брусівка.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не вів. Зафіксовано обстріл з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Піски, Миколаївка, Полтавка та Покровське.
На Харківському напрямку російські окупанти продовжують ведення оборони, руйнують цивільні об'єкти у місті Харкові. Нанесли авіаційний удар вертольотами Мі-8 за позиціями ЗСУ у районах населених пунктів Слатине та Дементіївка.
На Южнобузькому напрямку противник веде оборону, на окремих напрямках намагається повернути втрачені позиції. Здійснював артилерійську вогненну поразку та активізував ведення повітряної розвідки.
На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджує на стримуванні просування українських військ у напрямку державного кордону.
На Волинському та Поліському напрямах ознак формування наступальних угруповань не виявлено. З 1 червня розпочато проведення заходів бойової підготовки підрозділів збройних сил Білорусі на полігоні Вижловичі у Брестській області.
На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. Наніс ракетний авіаційний удар у районі населеного пункту Краснопілля Сумської області та здійснив мінометний обстріл у районі населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.
На Бессарабському напрямку ситуація істотних змін не зазнала. Ознак формування супротивником наступальних угруповань не виявлено.
Основні зусилля корабельних угруповань противника у Чорноморській та Азовській морських зонах були зосереджені на виконанні завдань із ізоляції районів бойових дій та блокуванні цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.
У Генштабі також заявили, що командування збройних сил Росії вживає заходів щодо активізації проведення розвідувально-диверсійної та підривної діяльності на території України.. З цією метою здійснюється набір та підготовка найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп із подальшою їх діяльністю на території України. Перевага при здійсненні зазначеного відбору надається мешканцям та колишнім мешканцям Донецької та Луганської областей, які добре володіють українською мовою.
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