Генштаб ЗСУ опублікував зведення з фронту станом на ранок 8 червня

При спробі ворога просунутися у напрямку населеного пункту Устинівка українські військові відкинули окупантів.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 8 червня.
На Волинському та Поліському напрямах, за планом проведення перевірки, до 11 червня 2022 р. у збройних силах республіки білорусь відпрацьовуються питання створення ударних угруповань на одному з напрямків та перевірка готовності транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів.
На Сіверському напрямку підрозділи супротивника продовжують демонстраційні заходи з метою сковування дій підрозділів Сил оборони.
На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. З метою недопущення просування українських військ продовжує мінування місцевості.
На Слов'янському напрямку противник веде штурмові дії з метою покращення тактичного становища. Для недопущення проведення контрнаступу ЗСУ виготовляє інженерне обладнання вогневих позицій у районі населеного пункту Ізюм.
На Лиманському напрямку ворог зробив спробу розвідки боєм у напрямку населеного пункту Райгородок, успіху не мав, відійшов.
На Сєвєродонецькому напрямку ЗСУ успішно стримують штурм у місті Сєвєродонецьк, бойові дії продовжуються. У районі населеного пункту Тошківка наступ противника успіху не мав. Ворог також намагався просунутися у напрямку населеного пункту Устинівка, але українські захисники відкинули окупантів.
На Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації. Вів обстріли позицій українських підрозділів з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Майське, Яківлівка та Доломітне. Завдав авіаудари вертольотами Ка-52 у районах населених пунктів Покровське, Відродження та Яківлівка.
У районі населеного пункту Нагірне внаслідок вогневого ураження, завданого українськими воїнами, ворог відійшов на позиції, що раніше займалися.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій ЗСУ та недопущення перекидання резервів Сил оборони на інші напрями противник надавав інтенсивний вогненний вплив по позиціях українських підрозділів у районах населених пунктів Піски, Нью-Йорк, Любомировка, Авдіївка, Новобахмутівка, Оріхів, Первомайське, Мар'їнка, Опитне. Завдано авіаційного удару по Нью-Йорку і ракетного – по населеному пункту Курахове.
На Південнобузькому напрямку противник веде позиційну оборону. Зафіксовано артилерійські обстріли по районах населених пунктів Миколаїв, Долина, Таврійське, Кульбакіне, Біла Криниця, Трудолюбівка, Благодатне, Луч та Тополіне.
Особовий склад противника деморалізовано. За наявною інформацією, у підрозділах зі складу 106-ї та 76-ї повітряно-десантних дивізій військовослужбовців, які відмовилися від подальшої участі у бойових діях, повертають із Луганської області на територію росії.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 8 червня.
На Волинському та Поліському напрямах, за планом проведення перевірки, до 11 червня 2022 р. у збройних силах республіки білорусь відпрацьовуються питання створення ударних угруповань на одному з напрямків та перевірка готовності транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів.
На Сіверському напрямку підрозділи супротивника продовжують демонстраційні заходи з метою сковування дій підрозділів Сил оборони.
На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. З метою недопущення просування українських військ продовжує мінування місцевості.
На Слов'янському напрямку противник веде штурмові дії з метою покращення тактичного становища. Для недопущення проведення контрнаступу ЗСУ виготовляє інженерне обладнання вогневих позицій у районі населеного пункту Ізюм.
На Лиманському напрямку ворог зробив спробу розвідки боєм у напрямку населеного пункту Райгородок, успіху не мав, відійшов.
На Сєвєродонецькому напрямку ЗСУ успішно стримують штурм у місті Сєвєродонецьк, бойові дії продовжуються. У районі населеного пункту Тошківка наступ противника успіху не мав. Ворог також намагався просунутися у напрямку населеного пункту Устинівка, але українські захисники відкинули окупантів.
На Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації. Вів обстріли позицій українських підрозділів з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Майське, Яківлівка та Доломітне. Завдав авіаудари вертольотами Ка-52 у районах населених пунктів Покровське, Відродження та Яківлівка.
У районі населеного пункту Нагірне внаслідок вогневого ураження, завданого українськими воїнами, ворог відійшов на позиції, що раніше займалися.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій ЗСУ та недопущення перекидання резервів Сил оборони на інші напрями противник надавав інтенсивний вогненний вплив по позиціях українських підрозділів у районах населених пунктів Піски, Нью-Йорк, Любомировка, Авдіївка, Новобахмутівка, Оріхів, Первомайське, Мар'їнка, Опитне. Завдано авіаційного удару по Нью-Йорку і ракетного – по населеному пункту Курахове.
На Південнобузькому напрямку противник веде позиційну оборону. Зафіксовано артилерійські обстріли по районах населених пунктів Миколаїв, Долина, Таврійське, Кульбакіне, Біла Криниця, Трудолюбівка, Благодатне, Луч та Тополіне.
Особовий склад противника деморалізовано. За наявною інформацією, у підрозділах зі складу 106-ї та 76-ї повітряно-десантних дивізій військовослужбовців, які відмовилися від подальшої участі у бойових діях, повертають із Луганської області на територію росії.
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