Генштаб ЗСУ опублікував зведення з фронту про стан війни на ранок 6 червня

У білорусі, вздовж кордону з Україною, присутні військові сили росії разом з військовою технікою.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.
На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в обстанові не відзначається.
На Сіверському напрямку ворог посилено охороняє ділянку українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях. З метою демонстрації присутності у прикордонних районах діють окремі підрозділи супротивника, які обстрілюють інфраструктуру Чернігівської та Сумської областей.
На Слобожанському напрямку противник продовжує обстріл наших сил зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. На підтримку наступу ворог посилено відновлює транспортну інфраструктуру та наводить понтонно-залізничні переправи через річки на тимчасово захоплених територіях.
На Харківському напрямку окупанти ведуть активну оборону, основні зусилля зосереджують на утриманні кордонів. Ворог проводить додаткові заходи щодо інженерно-фортифікаційного обладнання позицій. Веде інтенсивні артилерійські та мінометні обстріли наших позицій, обстрілюючи цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Базилівка, Кутузівка та Петрівське.
На Слов'янському напрямку основні зусилля ворога – наступ у напрямку Слов'янська.
З артилерії ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вернопілля, Дубровно, Нова Дмитрівка та Курулько.
На Донецькому напрямку підрозділи агресора здійснюють вогневе ураження позицій наших військ вздовж усієї лінії зіткнення. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів по Слов'янську, Лисичанську та Оріхову.
На Лиманському напрямку, за підтримки артилерії, противник веде наступ у районі Святогірська. Також ворог веде штурм у напрямку населених пунктів Щурове та Старий Караван. І там, і там продовжуються бойові дії.
На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював наші війська з мінометів та артилерійських систем різного типу. Постраждала також цивільна інфраструктура у районах населених пунктів Метелкіне, Борівське, Устинівка, Тошківка та інші. Окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк.
На Бахмутському напрямку противник вів обстріли позицій наших підрозділів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Золоте, Горіхове, Гірське, Врубівка, Клинове, Білогорівка, Покровське та Роти. Застосував штурмову та армійську авіацію для авіаударів неподалік Бахмута та Берестового. Вів штурм у районах населених пунктів Комишуваха, Берестове та Миколаївка. Ворог зазнав значних втрат, успіху не має, бойові дії продовжуються.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Новобахмутівки, Кам'янки, Авдіївки, Микільського, Золотої Ниви та Полтавки.
На Південнобузькому напрямку окупанти стріляли з артилерії в районах населених пунктів Таврійське, Нова Зоря, Степова Долина, Новомиколаївка та Кобзарці.
Ворог продовжує інженерне обладнання позицій у районах Шевченківки, Ольгиного та інших населених пунктів.
Минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили сім атак ворога, знищено чотири танки, три артилерійські системи, вісім бойових броньованих машин і три одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та БПЛА.
На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в обстанові не відзначається.
На Сіверському напрямку ворог посилено охороняє ділянку українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях. З метою демонстрації присутності у прикордонних районах діють окремі підрозділи супротивника, які обстрілюють інфраструктуру Чернігівської та Сумської областей.
На Слобожанському напрямку противник продовжує обстріл наших сил зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. На підтримку наступу ворог посилено відновлює транспортну інфраструктуру та наводить понтонно-залізничні переправи через річки на тимчасово захоплених територіях.
На Харківському напрямку окупанти ведуть активну оборону, основні зусилля зосереджують на утриманні кордонів. Ворог проводить додаткові заходи щодо інженерно-фортифікаційного обладнання позицій. Веде інтенсивні артилерійські та мінометні обстріли наших позицій, обстрілюючи цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Базилівка, Кутузівка та Петрівське.
На Слов'янському напрямку основні зусилля ворога – наступ у напрямку Слов'янська.
З артилерії ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вернопілля, Дубровно, Нова Дмитрівка та Курулько.
На Донецькому напрямку підрозділи агресора здійснюють вогневе ураження позицій наших військ вздовж усієї лінії зіткнення. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів по Слов'янську, Лисичанську та Оріхову.
На Лиманському напрямку, за підтримки артилерії, противник веде наступ у районі Святогірська. Також ворог веде штурм у напрямку населених пунктів Щурове та Старий Караван. І там, і там продовжуються бойові дії.
На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював наші війська з мінометів та артилерійських систем різного типу. Постраждала також цивільна інфраструктура у районах населених пунктів Метелкіне, Борівське, Устинівка, Тошківка та інші. Окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк.
На Бахмутському напрямку противник вів обстріли позицій наших підрозділів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Золоте, Горіхове, Гірське, Врубівка, Клинове, Білогорівка, Покровське та Роти. Застосував штурмову та армійську авіацію для авіаударів неподалік Бахмута та Берестового. Вів штурм у районах населених пунктів Комишуваха, Берестове та Миколаївка. Ворог зазнав значних втрат, успіху не має, бойові дії продовжуються.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Новобахмутівки, Кам'янки, Авдіївки, Микільського, Золотої Ниви та Полтавки.
На Південнобузькому напрямку окупанти стріляли з артилерії в районах населених пунктів Таврійське, Нова Зоря, Степова Долина, Новомиколаївка та Кобзарці.
Ворог продовжує інженерне обладнання позицій у районах Шевченківки, Ольгиного та інших населених пунктів.
Минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили сім атак ворога, знищено чотири танки, три артилерійські системи, вісім бойових броньованих машин і три одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та БПЛА.
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