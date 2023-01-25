ЗСУ не планують залишати Бахмут. Ситуація залишається під контролем - Генштаб

17:25 25 січня Київ, Україна

У місті Бахмут Донецької області зберігається контрольована ситуація. Питання про вихід українських військових із цього населеного пункту не стоїть, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону в середу, 25 січня.

"Це дивно, щоб зараз вийти з Бахмута, коли там контрольована ситуація. Вдається давати відсіч російським окупантам", – запевнив він.

Спікер Генштабу додав, що поки в місті "є підвали, є можливість українським військовим оборонятися та тримати територію – вони там залишатимуться".

Ковальов зазначив, що російські окупанти зараз кидають усі сили на те, щоби вийти на адміністративні кордони Донецької області.

"І ймовірно, це та мета так званої "СВО", про яку говорять окупанти, щоб путін міг хоч щось показати своєму електорату", – додав він.

Також він повідомив про складну, але контрольовану ситуацію у Вугледарі Донецької області.

"У Вугледарі теж зараз триває оборона. Російські окупанти намагаються штурмувати місто. Очевидно, що там зараз тяжкі бої", – сказав він.

Раніше в середу ЗСУ підтвердили відступ із Соледара. За словами військових, Сили оборони виконали основне завдання: не дали системно прорватися ворогові на Донецькому напрямку і завдали максимальної шкоди ворогові.