ЗСУ не планують залишати Бахмут. Ситуація залишається під контролем - Генштаб

У місті Бахмут Донецької області зберігається контрольована ситуація. Питання про вихід українських військових із цього населеного пункту не стоїть, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону в середу, 25 січня.
Спікер Генштабу додав, що поки в місті "є підвали, є можливість українським військовим оборонятися та тримати територію – вони там залишатимуться".
Ковальов зазначив, що російські окупанти зараз кидають усі сили на те, щоби вийти на адміністративні кордони Донецької області.
Також він повідомив про складну, але контрольовану ситуацію у Вугледарі Донецької області.
Раніше в середу ЗСУ підтвердили відступ із Соледара. За словами військових, Сили оборони виконали основне завдання: не дали системно прорватися ворогові на Донецькому напрямку і завдали максимальної шкоди ворогові.
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