ЗСУ наступають на Бахмутському напрямку: встановлено вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка

16:46 21 вересня Київ, Україна

Збройні сили України продовжують свої наступальні дії на Бахмутському напрямку. Особливо важливим успіхом стало встановлення вогневого контролю за трасою Бахмут-Горлівка, що суттєво ускладнило логістику російських військ.



Інформацію про це надав начальник пресслужби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш під час телемарафону.

"На Бахмутському напрямку у нас продовжуються активні бойові дії, і ми продовжуємо витісняти ворога з його позицій. Важливо зазначити, що ситуація там динамічна, і хоча оборонні операції велися на Куп'янсько-Лиманському напрямку, на Бахмутському напрямку ми маємо помітні успіхи у наступі", - підкреслив Євлаш.



Він також наголосив, що російські сили не відмовляються від своєї мети повністю захопити Луганську та Донецьку області. Зокрема, на Бахмутському напрямку ворог інтенсивно намагається повернути втрачені позиції в Андріївці та Кліщіївці, оскільки ці точки відіграють важливу роль в обороні Бахмута.



Відстань від Кліщіївки до Бахмуту складає всього 7 кілометрів. Відкриття цього флангу надало Збройним силам України (ЗСУ) можливість активно артилерією бомбардувати зосередження російських військ, їхні командні пункти та військову техніку.



Інформацію про це розкрив Ілля Євлаш, начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ під час свого виступу.

"Контроль над прилеглими територіями, включаючи Андріївку та Кліщіївку, дозволяє нам наблизитися до траси Бахмут-Горлівка, яка вже знаходиться під нашим контролем. Ми навіть змогли доставити туди міномети та протитанкові розрахунки. Це сильно ускладнює постачання супротивника і робитиме це надалі", - наголосив Євлаш.



Він також підкреслив, що українські військові продовжують наступальні операції на південному фланзі поблизу Бахмута і мають успіхи в районах Андріївки, Одрадівки та Курдюмівки.



Євлаш додав, що ЗСУ продовжують удари там, де противник на них найменше очікує, і продовжують рухатися вперед із набагато меншими силами порівняно з російськими військами, незважаючи на домінування противника у повітряному просторі.



Згідно з його даними, армія росії зазнає у 7-8 разів більших втрат при обороні в порівнянні з українськими військами, що перебувають у наступі.