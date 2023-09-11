ЗСУ наступають на Бахмутському напрямку: звільнено 49 квадратних кілометрів

Сили оборони України продовжують свій наступ на Бахмутському напрямку, звільнивши вже 49 квадратних кілометрів української території.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час марафону.
"На Бахмутському напрямку, який є важливим напрямком нашої операції на сході, наші війська досягли певних успіхів у районі Кліщіївки та Андріївки, витісняючи ворога з його позицій. Ми відзначаємо значні переміщення вперед. Тільки за останній тиждень ми звільнили близько двох квадратних кілометрів території, а від початку наступальної кампанії вже понад 49 квадратних кілометрів під Бахмутом", - повідомила Маляр.
Вона також зазначила, що на півночі Бахмутського напрямку ворог робив спроби атакувати райони Оріхово-Василівки та Залізнянського минулого тижня, проте безуспішно.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час марафону.
"На Бахмутському напрямку, який є важливим напрямком нашої операції на сході, наші війська досягли певних успіхів у районі Кліщіївки та Андріївки, витісняючи ворога з його позицій. Ми відзначаємо значні переміщення вперед. Тільки за останній тиждень ми звільнили близько двох квадратних кілометрів території, а від початку наступальної кампанії вже понад 49 квадратних кілометрів під Бахмутом", - повідомила Маляр.
Вона також зазначила, що на півночі Бахмутського напрямку ворог робив спроби атакувати райони Оріхово-Василівки та Залізнянського минулого тижня, проте безуспішно.
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