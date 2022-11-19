ЗСУ завдали удару по пункту базування ворога на Кінбурнській косі

08:54 19 листопада Київ, Україна

ЗСУ на півдні вразили район зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів на Кінбурнській косі у Миколаївській області. Про це в ніч проти суботи, 19 листопада, повідомили в Оперативному командуванні Південь.

"Демілітаризовано сім рашистів та дві одиниці авто-бронетехніки, пункт базування зруйновано", - йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що саме звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі у Дніпро-Бузькому лимані.

У ОК Південь оприлюднили фото зруйнованого пункту базування.

Раніше голова Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомив, що Кінбурнська коса - єдина не звільнена від окупантів територія області.

Пізніше в соцмережах з'явилися повідомлення про звільнення Олешек і Кінбурнської коси. Однак він не підтвердився.