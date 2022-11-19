ЗСУ завдали удару по пункту базування ворога на Кінбурнській косі

ЗСУ на півдні вразили район зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів на Кінбурнській косі у Миколаївській області. Про це в ніч проти суботи, 19 листопада, повідомили в Оперативному командуванні Південь.
Військові зазначають, що саме звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі у Дніпро-Бузькому лимані.
У ОК Південь оприлюднили фото зруйнованого пункту базування.
Раніше голова Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомив, що Кінбурнська коса - єдина не звільнена від окупантів територія області.
Пізніше в соцмережах з'явилися повідомлення про звільнення Олешек і Кінбурнської коси. Однак він не підтвердився.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі