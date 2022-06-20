ЗСУ завдали удару по бурових установках "Чорноморнафтогазу", вкрадених окупантами у 2014 році

14:21 20 червня Київ, Україна

Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого росією «Чорноморнафтогазу», які ще називають «вежами Бойка».





Наразі рашисти не зможуть видобувати газ в українському Чорному морі.

Про це повідомив російський ставленик у Криму Сергій Аксьонов, а також цю інформацію підтвердив нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко.

«Наші ракетники курили не біля Зміїного, а курили біля вишок Бойка. Ракетний удар по вишках трохи завадив газовидобутку в українському Чорному морі з боку росіян», - сказав Гончаренко.

За словами Аксьонова, є поранені та зниклі безвісти. Патрульні катери та авіація міноборони росії намагаються проводити рятувальні роботи.

Нагадаємо, в 2014 році рф захопила бурові платформи за 100 км від Одеси і 150 км від Криму. Окупанти також використовували їх для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.