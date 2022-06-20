ЗСУ завдали удару по бурових установках "Чорноморнафтогазу", вкрадених окупантами у 2014 році

Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого росією «Чорноморнафтогазу», які ще називають «вежами Бойка».
Наразі рашисти не зможуть видобувати газ в українському Чорному морі.
Про це повідомив російський ставленик у Криму Сергій Аксьонов, а також цю інформацію підтвердив нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко.
За словами Аксьонова, є поранені та зниклі безвісти. Патрульні катери та авіація міноборони росії намагаються проводити рятувальні роботи.
Нагадаємо, в 2014 році рф захопила бурові платформи за 100 км від Одеси і 150 км від Криму. Окупанти також використовували їх для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.
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