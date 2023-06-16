ЗСУ завдали понад 20 ударів по скупченню ворога і знищили Су-25

08:19 07 червня Київ, Україна





Цю інформацію Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував на своїй сторінці у Facebook.



Минулої доби противник здійснив 35 ракетних атак, у тому числі із застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Всі ракети були успішно виявлені та знищені силами протиповітряної оборони Збройних Сил України. Крім того, було відбито 41 авіаційний напад та проведено 57 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. За останні 24 години українська авіація завдала серії ударів по місцях скупчення російських військових та ворожих ЗРК. Знищено також російський штурмовик Су-25 та кілька розвідувальних безпілотників.Цю інформацію Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував на своїй сторінці у Facebook.Минулої доби противник здійснив 35 ракетних атак, у тому числі із застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Всі ракети були успішно виявлені та знищені силами протиповітряної оборони Збройних Сил України. Крім того, було відбито 41 авіаційний напад та проведено 57 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

На жаль, серед мирного населення є загиблі та поранені, а також пошкодження у житлових багатоквартирних та приватних будинках, а також іншій цивільній інфраструктурі.



Генеральний штаб попереджає, що ймовірність ракетних та авіаційних атак на всій території України залишається високою.



Противник продовжує зосереджувати свої зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Минулої доби сталося понад 30 бойових зіткнень.