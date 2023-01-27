ЗСУ завдали понад 13 ударів по важливих об'єктах російських військ

10:00 27 січня Київ, Україна

Минулої доби українські бійці успішно відбили атаки, а також вдарили по 9 районах зосередження, 4 пунктах управління ворога та іншим важливим об'єктам окупантів.



Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні з фронту.



Минулої доби противник завдав 44 авіаційних удари. 18 із них - з використанням БпЛА типу Shahed-136. Усі дрони-камікадзе збиті.



Здійснив 70 пусків ракет, 47 з яких було знищено. Також здійснив 125 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.



Як зазначають у штабі, внаслідок ворожих ударів загинули мирні жителі та зруйновано цивільні об'єкти.



Підрозділи Сил оборони минулої доби відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Площанка, Невське та Червонопопівка Луганської області та Верхньокам'янське, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар'їнка та Вугледар у Донецькій області.



На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ситуація залишається постійною, наступальних угруповань противника не виявлено. Проте продовжуються спільні навчання, під виглядом яких російська федерація нарощує авіаційне угруповання біля білорусі.



Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Тимоновичі та Сеньківка Чернігівської області; Тимофіївка, Павлівка та Велика Писарівка Сумської області, а також Стрілеччя, Тернова, Варварівка, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Бударки, Колодязне та Новомлинськ Харківської області.



На Куп'янському напрямку противник обстріляв Дворічне, Сіньківку, Подоли, Орлянку, Піщане, Табаївку, Берестове та Лозову на Харківщині; Стельмахівку Луганської області, а також Іванівку Донецької області.



На Лиманському напрямку під вогонь ворога потрапили райони Макіївки, Невського, Червонопопівки, Кремінної, Діброви та Кузьминого Луганської області, а також Ямполівка Донецької області.



На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Червона Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк Донецької області.



На Авдіївському напрямку обстріляно Бердичі, Авдіївку, Водяне, Красногорівку, Георгіївку та Мар'їнку.



На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Временка Донецької області.



На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Новопіль на Донеччині, а також Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Степове Запорізької області та Вишетарасівка на Дніпропетровщині.



На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли Херсон.



Українська авіація протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження супротивника, а також удару по позиції його зенітно-ракетного комплексу. Крім того, було збито 3 ворожі розвідувальні БПЛА.



Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України уразили 4 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 2 райони зосередження артилерії, склад боєприпасів та 2 інші важливі ворожі об'єкти.