ЗСУ почали наступ на Херсон - противник відступає

16:07 29 серпня Київ, Україна

Україна розпочала наступ у напрямку Херсона, російські окупанти відступають по всій лінії фронту.

Про це повідомляє оперативна група військ «Каховка» ЗСУ.

"109 полк т.зв. «ДНР» відійшов від своїх позицій на Херсонщині і з величезними втратами продовжує відступати. Російський військовослужбовець, який здався в полон, повідомив, що військове керівництво їх покинуло і втекло з поля бою, прихопивши російських десантників для прикриття своєї ганебної втечі. Слава ЗСУ! Віримо нашим хлопцям, віримо, що вони демілітаризують орків по всій території України!", - йдеться у повідомленні.

Низка військових аналітиків вважають, що вдалий наступ на Херсонському напрямку може відкрити дорогу для деокупації Криму.

Оперативне угруповання також оприлюднило відео, на якому російський військовий скаржиться на те, що Збройні сили прорвали першу лінію оборони росіян у Херсонській області.