ЗСУ на півдні: знищують і беруть у полон ворога, розбивають ворожу техніку

09:21 03 вересня Київ, Україна

На півдні ЗСУ захопили в полон трьох російських військових, а також знищили 106 окупантів та 60 одиниць ворожої техніки.. Протягом дня росіяни завдали вісім авіаударів за українськими позиціями, у відповідь авіація ЗСУ завдала 22 ударів. Про це у суботу, 3 вересня, повідомляє оперативне командування Південь у Facebook.

"Захоплено два танки Т-62, бойову машину десанту, БТР-82, багато колективної та стрілецької зброї з боєкомплектом", - сказано в повідомленні.

Також ЗСУ вразили командно-спостережний пункт 205-ї окремої мотострілецької козацької бригади у Снігурівці (Миколаївщина) та понтонну переправу біля Козацького.

Крім того, було вражено два пункти боєпостачання та три боєприпаси у Херсонському та Бериславському районах.

Втрати росіян на півдні за добу:

14 танків Т-72 та Т-62;

гаубиця "Мста-Б";

авіадесантна самохідна артилерійсько-мінометна установка;

дві реактивні системи залпового вогню "Ураган";

три гармати-гаубиці 152 калібру;

мобільний міномет 120 калібру;

два безпілотні розвідники;

35 одиниць автобронетехніки.

Нагадаємо, військова розвідка перехопила телефонну розмову окупанта, в якій він описав масштаби мародерства військових Росії на захоплених територіях України.

Крім того, російські військові крадуть запчастини зі своєї підбитої техніки та намагаються продати їх чи обміняти на алкоголь.