ЗСУ на півдні: знищують і беруть у полон ворога, розбивають ворожу техніку

На півдні ЗСУ захопили в полон трьох російських військових, а також знищили 106 окупантів та 60 одиниць ворожої техніки.. Протягом дня росіяни завдали вісім авіаударів за українськими позиціями, у відповідь авіація ЗСУ завдала 22 ударів. Про це у суботу, 3 вересня, повідомляє оперативне командування Південь у Facebook.
Також ЗСУ вразили командно-спостережний пункт 205-ї окремої мотострілецької козацької бригади у Снігурівці (Миколаївщина) та понтонну переправу біля Козацького.
Крім того, було вражено два пункти боєпостачання та три боєприпаси у Херсонському та Бериславському районах.
Втрати росіян на півдні за добу:
- 14 танків Т-72 та Т-62;
- гаубиця "Мста-Б";
- авіадесантна самохідна артилерійсько-мінометна установка;
- дві реактивні системи залпового вогню "Ураган";
- три гармати-гаубиці 152 калібру;
- мобільний міномет 120 калібру;
- два безпілотні розвідники;
- 35 одиниць автобронетехніки.
Нагадаємо, військова розвідка перехопила телефонну розмову окупанта, в якій він описав масштаби мародерства військових Росії на захоплених територіях України.
Крім того, російські військові крадуть запчастини зі своєї підбитої техніки та намагаються продати їх чи обміняти на алкоголь.
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