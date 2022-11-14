ЗСУ на Луганщині продовжують звільняти населені пункти

10:16 14 листопада Київ, Україна

На Луганщині вже звільнено 12 населених пунктів, включаючи Макіївку.



Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Вже офіційно 12 населених пунктів звільнили ЗСУ від окупантів у Луганській області... Просування йде непросто, кожен метр Луганщини дається дуже важко. Час був у росіян підготуватися та звезти велику кількість мобілізованих...",- зазначив Гайдай.



Останньою з 12-и звільнили Макіївку. Це крок на шляху до визволення Сватового, через яке проходять три дороги.



Білогорівка знаходиться під постійними обстрілами та атаками армії росії, мобілізованих та "зеків". За словами Гайдая, "від села вже нічого не лишилося".



Бахмуту Донецької області "дістається найбільше", додав голова Луганської ОВА.



Однак наявність сучасної далекобійної зброї дозволяє українським артилеристам вражати склади боєприпасів та інші ворожі об'єкти "глибоко в тилу" армії росії. Також у тилу окупантів можуть діяти партизани.



За словами Гайдая, у Луганську 13 листопада виникла "бавовна".



У росіян ще дуже багато техніки. Вони відкривають щільний вогонь по нещодавно звільнених українською армією селах, тому влада намагається проводити евакуацію.