ЗСУ на Херсонщині продовжують вести наступальні операції

ЗСУ зруйнували військовий понтонний міст у Даріївці, який росіяни розгорнули після того, як найближчий автомобільний міст був серйозно пошкоджений.
Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у Twitter у четвер, 8 вересня.
Відомство, посилаючись на дані британської розвідки, повідомило, що переправа в Даріївці – один із основних маршрутів між північним та південним секторами російської військової присутності на захід від річки Дніпро.
Відомство, посилаючись на дані британської розвідки, повідомило, що переправа в Даріївці – один із основних маршрутів між північним та південним секторами російської військової присутності на захід від річки Дніпро.
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