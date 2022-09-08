ЗСУ на Херсонщині продовжують вести наступальні операції

10:39 08 вересня Київ, Україна

ЗСУ зруйнували військовий понтонний міст у Даріївці, який росіяни розгорнули після того, як найближчий автомобільний міст був серйозно пошкоджений.

Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у Twitter у четвер, 8 вересня.



Відомство, посилаючись на дані британської розвідки, повідомило, що переправа в Даріївці – один із основних маршрутів між північним та південним секторами російської військової присутності на захід від річки Дніпро.