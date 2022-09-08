ЗСУ на Херсонщині продовжують вести наступальні операції

10:39 08 вересня Київ, Україна

ЗСУ зруйнували військовий понтонний міст у Даріївці, який росіяни розгорнули після того, як найближчий автомобільний міст був серйозно пошкоджений.

 
Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у Twitter у четвер, 8 вересня.

Відомство, посилаючись на дані британської розвідки, повідомило, що переправа в Даріївці – один із основних маршрутів між північним та південним секторами російської військової присутності на захід від річки Дніпро.
 
"Систематичні прицільні удари України по вразливих пунктах переходів продовжують чинити тиск на російські сили, які намагаються стримати українські атаки: це уповільнює їхню здатність розгортати оперативні резерви та поповнювати запаси техніки зі сходу", - підсумували в британському міністерстві.