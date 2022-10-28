ЗСУ на фронті вже використовують дрони-камікадзе

15:07 28 жовтня Київ, Україна

Збройні сили України отримали від партнерів дрони-камікадзе і також очікують на нові безпілотники Switchblade 600.



Про це повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 28 жовтня.

"Беспілотна авіація стала невід'ємним фактором у військових конфліктах. У нас є БПЛА ударного типу Bayraktar TB 2. У нас є дрони-камікадзе також, надані нам нашими партнерами, вони використовуються. І чекаємо вже найновіший дрон – у нас були Switchblade 300, і вже нам партнери будуть передавати кілька комплектів ударних БПЛА Switchblade 600. Це теж найновіший БПЛА, який має дуже потужні тактико-технічні характеристики і, сподіваємося, дуже добре зарекомендує себе у бойових діях у Україні", - зазначив Ігнат.

Ігнат додав, що є й певні вітчизняні розробки щодо безпілотної авіації, але поки що можемо розраховувати лише на допомогу партнерів.