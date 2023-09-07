ЗСУ можуть прорвати оборону росії до кінця року - розвідка США

15:17 07 вересня Київ, Україна

Директор аналітичного відділу Розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA) Трент Мол висловив певний оптимізм щодо останніх успіхів Сил оборони України у боротьбі з російськими військами.



Він вважає, що наступ українських військ створює "реалістичну можливість" для прориву решти ліній оборони російських сил до кінця 2023 року, хоча це є вкрай складним завданням.



Мол зазначив, що після трьох місяців повільного прогресу контрнаступ українців набуває сили і стає помітнішим. Він також наголосив на важливості відстеження ознак того, що росія продовжує постачання артилерійських боєприпасів на передову лінію та зберігає своє лідерство на місцевому рівні.



Тим не менш, Мол визнав, що як американські, так і українські чиновники не могли повністю оцінити глибину російської оборони та складність пробивання її за допомогою бронетехніки. Українські генерали розповіли газеті Guardian, що 80% зусиль росії було спрямовано на розвиток першої та другої ліній оборони. Однак Мол попереджає, що значна частина російських військ залишається на третій лінії оборони.



На думку Мола, зараз існує кілька критичних чинників, які визначать успіх чи невдачу українських збройних сил у боротьбі з російською агресією.



Один із цих факторів – наявність достатнього запасу боєприпасів, необхідного для підтримки артилерії, яка відіграє важливу роль у просуванні українських сил. Другий фактор - погода восени, яка може вплинути на бойові операції.



Один із чиновників адміністрації президента США Джо Байдена висловив думку, що в України залишилося близько шести-семи тижнів бойових дій до досягнення кульмінації наступу. Тим не менш, Мол більш оптимістичний і зазначає, що недавні успіхи України надають їй "реалістичну можливість" прорвати російські лінії оборони, що залишилися, до кінця року, хоча це буде вкрай складним завданням через обмеженість боєприпасів і погодних умов.



Водночас американська розвідувальна спільнота вже починає готуватися до наступного бойового сезону. Навіть якщо цього року не відбудеться прориву, DIA вважає, що якщо Україна зможе утримати свої позиції навколо Роботиного та забезпечити постачання боєприпасів, вона буде добре підготовлена до нової спроби у 2024 році.