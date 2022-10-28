ЗСУ ліквідували вже понад 300 іранських дронів-камікадзе Shahed-136

18:13 28 жовтня Київ, Україна

Збройні сили України збили вже понад 300 іранських дронів-камікадзе Shahed-136 агресором, що використовуються країною.



Про це повідомив на брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"З 13 вересня, коли перший дрон-камікадзе Шахед був збитий у Харківській області, до сьогодні вже понад 300 збитих іранських дронів-камікадзе Шахед"-136, - сказав він.

Ігнат додав, що ЗСУ також збивають інші дрони, які використовує країна-агресор, такі, як Mohajer-6 і безпілотники меншого типу.



За його словами, раніше росія запускала велику кількість дронів щодня, оскільки вони були в наявності.

"На сьогоднішній день не відомо, скільки саме цих дронів Шахед-136 отримала росія, повітряним шляхом їх перевозили або можливо Каспієм везли", - сказав він.

Ігнат зазначив, що керівництво держави повідомляло, що росія замовила їх 2400, але невідомо чи є стільки у них і чи здатні вони проводитися в такій кількості, в якій хоче РФ.