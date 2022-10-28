ЗСУ ліквідували вже понад 300 іранських дронів-камікадзе Shahed-136

Збройні сили України збили вже понад 300 іранських дронів-камікадзе Shahed-136 агресором, що використовуються країною.
Про це повідомив на брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Про це повідомив на брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Ігнат додав, що ЗСУ також збивають інші дрони, які використовує країна-агресор, такі, як Mohajer-6 і безпілотники меншого типу.
За його словами, раніше росія запускала велику кількість дронів щодня, оскільки вони були в наявності.
За його словами, раніше росія запускала велику кількість дронів щодня, оскільки вони були в наявності.
Ігнат зазначив, що керівництво держави повідомляло, що росія замовила їх 2400, але невідомо чи є стільки у них і чи здатні вони проводитися в такій кількості, в якій хоче РФ.
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