ЗСУ ліквідували вже 35 000 окупантів

10:08 27 червня Київ, Україна

У Генштабі оприлюднили нові дані про ворожі втрати. Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 35 000 (+150) осіб ліквідовано,





танків ‒ 1 552 (+20) од.,





бойових броньованих машин ‒ 3 687 (+28) од.,