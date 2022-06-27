ЗСУ ліквідували вже 35 000 окупантів

У Генштабі оприлюднили нові дані про ворожі втрати. Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.06 орієнтовно склали:
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 35 000 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 552 (+20) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 3 687 (+28) од.,
- артилерійських систем – 771 (+7) од.,
- РСЗВ - 243 (+0) од.,
- засобів ППО - 101 (+2) од.,
- літаків – 217 (+0) од.,
- вертольотів – 184 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 (+6),
- крилатих ракет - 139 (+0),
- кораблів/катерів - 14 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2 575 (+11) од.,
- спеціальної техніки – 60 (+0).
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