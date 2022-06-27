ЗСУ ліквідували вже 35 000 окупантів

10:08 27 червня Київ, Україна

У Генштабі оприлюднили нові дані про ворожі втрати. Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.06 орієнтовно склали:
  • особового складу – близько 35 000 (+150) осіб ліквідовано,

  • танків ‒ 1 552 (+20) од.,

  • бойових броньованих машин ‒ 3 687 (+28) од.,
  • артилерійських систем – 771 (+7) од.,

  • РСЗВ - 243 (+0) од.,

  • засобів ППО - 101 (+2) од.,

  • літаків – 217 (+0) од.,

  • вертольотів – 184 (+0) од.,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 (+6),

  • крилатих ракет - 139 (+0),

  • кораблів/катерів - 14 (+0) од.,

  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2 575 (+11) од.,

  • спеціальної техніки – 60 (+0).