ЗСУ ліквідували ще одного топ-офіцера армії РФ

10:22 20 березня Київ, Україна

Українські військові під Ізюмом ліквідували заступника керівника інженерних військ західного військового округу РФ.

Про це у своєму Telegram повідомив керівник Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.



За його даними, у напрямку Ізюм противник намагався прорвати оборону військ ЗСУ, проте безуспішно.



Крім того, українські військові під Ізюмом ліквідували полковника, заступника керівника інженерних військ західного військового округу Російської Федерації.

"Окупанти цієї доби завдали 38 артилерійських, мінометних ударів та обстрілів з РСЗВ: це райони Салтівка, Циркуни, ХТЗ, Дергачі. Завдяки Збройним силам України росіяни суттєво зменшили свою присутність у небі над Харковом. На сьогодні фіксуємо розвідувальні літальні апарати, - написав Синегубов.

Вранці українські військові запобігли спробі проникнення в місто російських диверсійно-розвідувальних груп. Вони відкривали вогонь із кулеметів та стрілецької зброї, але українські бійці розгромили окупантів.



Нагадаємо, що комендатура російського міста Білгород розпочала розслідування щодо 10 військовослужбовців 138-ї мотострілецької бригади, які брали активну участь у незаконному наступі на Харків.



