ЗСУ ліквідували 32 300 окупантів

09:18 13 червня Київ, Україна

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували близько 32 300 російських окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні втрати росіян за часи вторгнення в Україну від Генштабу ЗСУ:



🔻особового складу – близько 32300 (+150) осіб ліквідовано

🔻танків ‒ 1432 (+2) од.,

🔻бойових броньованих машин ‒ 3492 (+8) од.,

🔻артилерійських систем – 718 (+3) од.,

🔻РСЗВ - 226 (+0) од.,

🔻засобів ППО - 97 (+0) од.,

🔻літаків – 213 (+1) од.,

🔻вертолетів-178 (+0) од.,

🔻БПЛА оперативно-тактичного рівня - 585 (+3),

🔻крилатих ракет - 125 (+0),

🔻кораблів/катерів - 13 (+0) од.,

🔻автомобільної техніки та автоцистерн - 2460 (+5) од.,

🔻спеціальної техніки - 54(+0).