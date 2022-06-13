ЗСУ ліквідували 32 300 окупантів

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували близько 32 300 російських окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні втрати росіян за часи вторгнення в Україну від Генштабу ЗСУ:
🔻особового складу – близько 32300 (+150) осіб ліквідовано
🔻танків ‒ 1432 (+2) од.,
🔻бойових броньованих машин ‒ 3492 (+8) од.,
🔻артилерійських систем – 718 (+3) од.,
🔻РСЗВ - 226 (+0) од.,
🔻засобів ППО - 97 (+0) од.,
🔻літаків – 213 (+1) од.,
🔻вертолетів-178 (+0) од.,
🔻БПЛА оперативно-тактичного рівня - 585 (+3),
🔻крилатих ракет - 125 (+0),
🔻кораблів/катерів - 13 (+0) од.,
🔻автомобільної техніки та автоцистерн - 2460 (+5) од.,
🔻спеціальної техніки - 54(+0).
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