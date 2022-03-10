ЗСУ контратакували під Києвом та підбили 5 ворожих танків – МВС

09:10 10 березень Київ, Україна

У МВС розповіли, як пройшла ніч на 10 березня у Київській області. Вона була складною, хоча є неабиякі успіхи – ЗСУ пішли у контратаку.

Вранці на західній околиці Києва було чути артилерійські обстріли. Про це розповів радник глави МВС Вадим Денисенко.

Чиновник додав, що у цьому місці йдуть бої. Збройні сили України атакували супротивника. Було виведено з ладу 5 ворожих танків.

У Генштабі зазначили, що угруповання сил та засобів оборони Києва перебуває у постійній готовності до відбиття наступу окупантів. Наші бійці завдають вогневого ураження наступальним угрупованням ворога та утримують певні оборонні рубежі.
  
 
 