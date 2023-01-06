ЗСУ мають успіх на ділянці фронту Сватове - Кремінна

На ділянці фронту
Сватове – Кремінна успіх на боці ЗСУ. Проте деокупація ускладнюється низкою чинників. На цьому наголосив голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай
в ефірі телемарафону.
"Справді, там успіх на боці ЗСУ, але звільнення кожного метра Луганщини дається дуже важко. Все-таки вони мали достатньо часу, щоб підготувати оборонні рубежі, починаючи від окопів, нір у лісопосадках. Плюс усе заміновано. Причому ні в кого немає мінних карт, тому що мінували і вручну, і дистанційно за допомогою спеціальної техніки. Також відбувалося замінування під час активних бойових дій", – розповів він.
Він також додав, що там "важко просуватися, коли попереду суцільна замінована територія". Крім того, туди зігнано різні підрозділи.
"Це і свіжомобілізовані росіяни, і нещодавно мобілізовані чоловіки з ДНР/ЛНР, і кадирівці, і спеціальні підрозділи СОБР, Барси та зеки", - зазначив він.
Чиновник також прокоментував раніше озвучену інформацію, що значна частина військових 2-го армійського корпусу планує здаватися в полон.
"У них деморалізація повна. Біля них розташовані зеки, які постійно знущаються з них, а ззаду - кадирівці, які теж знущаються з них. Вони з радістю здавалися б у полон, але треба не забувати, що кадирівців там тримають не для військових дій. А для того, щоб вони розстрілювали тих, хто хоче залишити позицію", - зауважив глава Луганської ОВА.
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