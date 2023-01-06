ЗСУ мають успіх на ділянці фронту Сватове - Кремінна

18:59 06 січня Київ, Україна

На ділянці фронту Сватове – Кремінна успіх на боці ЗСУ. Проте деокупація ускладнюється низкою чинників. На цьому наголосив голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

"Справді, там успіх на боці ЗСУ, але звільнення кожного метра Луганщини дається дуже важко. Все-таки вони мали достатньо часу, щоб підготувати оборонні рубежі, починаючи від окопів, нір у лісопосадках. Плюс усе заміновано. Причому ні в кого немає мінних карт, тому що мінували і вручну, і дистанційно за допомогою спеціальної техніки. Також відбувалося замінування під час активних бойових дій", – розповів він.



Він також додав, що там "важко просуватися, коли попереду суцільна замінована територія". Крім того, туди зігнано різні підрозділи.

"Це і свіжомобілізовані росіяни, і нещодавно мобілізовані чоловіки з ДНР/ЛНР, і кадирівці, і спеціальні підрозділи СОБР, Барси та зеки", - зазначив він.



Чиновник також прокоментував раніше озвучену інформацію, що значна частина військових 2-го армійського корпусу планує здаватися в полон.