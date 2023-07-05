ЗСУ ще не повністю задіяли свій потенціал для контрнаступу - Сирський

Збройні сили України ще не повністю задіяли свій потенціал для контрнаступу, проте, згідно з висловлюваннями генерала Олександра Сирського, командувача Сухопутних військ України, він йде згідно з планом.
Інформація про це надійшла від американського телеканалу ABC News, який провів інтерв'ю з генералом Сирським та генералом Олександром Тарнавським, командувачем оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Сил оборони України.
Генерал Сирський зазначив, що поточні події розвиваються згідно з розробленими та затвердженими планами.
На питання щодо можливості повернення Бахмута українськими Збройними силами, Сирський відповів: "Так, звичайно. Я впевнений".
Генерал Тарнавський наголосив, що ситуація залишається стабільною, проте зазначив, що ЗСУ ще не використали весь свій потенціал.
Інформація про це надійшла від американського телеканалу ABC News, який провів інтерв'ю з генералом Сирським та генералом Олександром Тарнавським, командувачем оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Сил оборони України.
Генерал Сирський зазначив, що поточні події розвиваються згідно з розробленими та затвердженими планами.
На питання щодо можливості повернення Бахмута українськими Збройними силами, Сирський відповів: "Так, звичайно. Я впевнений".
Генерал Тарнавський наголосив, що ситуація залишається стабільною, проте зазначив, що ЗСУ ще не використали весь свій потенціал.
За словами Тарнавського, українські війська на півдні стикаються з великими мінними полями.
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