ЗСУ ще не повністю задіяли свій потенціал для контрнаступу - Сирський

08:39 05 липня Київ, Україна

Збройні сили України ще не повністю задіяли свій потенціал для контрнаступу, проте, згідно з висловлюваннями генерала Олександра Сирського, командувача Сухопутних військ України, він йде згідно з планом.



Інформація про це надійшла від американського телеканалу ABC News, який провів інтерв'ю з генералом Сирським та генералом Олександром Тарнавським, командувачем оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Сил оборони України.



Генерал Сирський зазначив, що поточні події розвиваються згідно з розробленими та затвердженими планами.



На питання щодо можливості повернення Бахмута українськими Збройними силами, Сирський відповів: "Так, звичайно. Я впевнений".



Генерал Тарнавський наголосив, що ситуація залишається стабільною, проте зазначив, що ЗСУ ще не використали весь свій потенціал.

У контексті втрат, Сирський заявив: "Ворог зазнав значно більших втрат, особливо за кількістю загиблих військовослужбовців, у вісім або навіть у десять разів більше за наші втрати".



За словами Тарнавського, українські війська на півдні стикаються з великими мінними полями.