ЗСУ деокупували ще п'ять населених пунктів Херсонської області - ОК "Південь"

12:12 12 жовтня Київ, Україна

У рамках контрнаступу на Херсонщині Збройні сили України звільнили п'ять населених пунктів Бериславського району.



Про це повідомляє оперативне командування "Південь".



Силами оборони продовжується вогневе ураження резервів противника, порушення його системи управління та логістичного забезпечення. Військові зазначили, що підрозділи окупаційних військ зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій та стримуванні наступальних дій української армії.

"Незважаючи на це, нашими підрозділами закріплено успіх зі звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам'янки, Трифонівки та Червоного у Бериславському районі", - йдеться у повідомленні ОК.

Також у деокупованих населених пунктах продовжуються стабілізаційні заходи щодо реанімації соціальної та критичної інфраструктури.



Раніше в ОК "Південь" повідомляли також про звільнення Любимівки, Хрещенівки, Золотої Балки, Біляївки, Українки, Великої та Малої Олександрівки, а також Давидового Брода Бериславського району.



Нагадаємо, що у вересні українські військові звільнили населені пункти Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок та Миролюбівку Херсонської області.