ЗСУ роблять усе можливе, наскільки вистачає важкої зброї - Зеленський

У своєму зверненні до народу у п'ятницю, 10 червня, президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія має намір розбити кожне місто Донбасу. Проте Збройні сили України роблять усе можливе, щоб зупинити настання російських окупантів.
"Всі ці руїни у колись щасливих містах, чорні сліди від пожеж, вирви від вибухів - це і є все, що може дати росія сусідам, Європі, світу. Напевно, це найшвидший приклад повної деградації будь-якої країни. Той шлях, який пройшла Росія за 107 днів. Українські військові роблять все, щоб зупинити наступ, наскільки вистачає важкої зброї та того, що ми запитували", - сказав Зеленський.
Напередодні, виступаючи перед британськими студентами, український лідер закликав світ підтримати Україну, бо вона захищає не лише себе, а й цілу Європу.
"107 днів поспіль наш народ героїчно протидіє агресії РФ. Наша незламність для багатьох стала загадкою і дивом, як оксфордський електричний дзвінок та його конструкція. Досі точно не відомо, як це влаштовано та як працює.
Так і Україна, яка 107 днів поспіль безперервно генерує енергію, що чинить опір другій армії світу, і захищає і себе, і Європу.
І якщо Україна сяде батарейки, ось це буде реальна енергетична криза на планеті", - сказав він.
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