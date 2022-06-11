ЗСУ роблять усе можливе, наскільки вистачає важкої зброї - Зеленський

07:15 11 червня Київ, Україна

У своєму зверненні до народу у п'ятницю, 10 червня, президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія має намір розбити кожне місто Донбасу. Проте Збройні сили України роблять усе можливе, щоб зупинити настання російських окупантів.

"Всі ці руїни у колись щасливих містах, чорні сліди від пожеж, вирви від вибухів - це і є все, що може дати росія сусідам, Європі, світу. Напевно, це найшвидший приклад повної деградації будь-якої країни. Той шлях, який пройшла Росія за 107 днів. Українські військові роблять все, щоб зупинити наступ, наскільки вистачає важкої зброї та того, що ми запитували", - сказав Зеленський.

Напередодні, виступаючи перед британськими студентами, український лідер закликав світ підтримати Україну, бо вона захищає не лише себе, а й цілу Європу.