ЗСУ атакували 19 районів скупчення техніки росії, збили 2 "Орлани" та 6 іранських дронів

20:01 01 листопада Київ, Україна

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні, від ударів армії росії постраждали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Микільське Запорізької області, Полтава, Краматорськ, Нікополь та Миколаїв. У той самий час авіація Сил оборони України протягом доби завдала 22 ударів.



"Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив понад 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомленні.



На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.



На Сіверському напрямку - військові росії здійснювали обстріли з мінометів та ствольної артилерії, На Сіверському напрямку - військові росії здійснювали обстріли з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка та Гай Чернігівської області, а також Олександрівка та Волківка Сумської області;



На Слобожанському напрямку – з артилерії різного типу, в районах населених пунктів Ольховатка, Вовчанськ, Козача Лопань, Червоне, Милове, Стариця, Стрілка, Ветеринарне та Чавунівка;



На Куп'янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кучерівка, Куп'янськ, Кислівка, Берестове, Греківка, Невське, Осинове, Терни, а також Торське;



На Бахмутському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Зеленопілля, Берестове, Бахмут, Бахмутське, Іванград, Соледар, Спірне, Білогорівка, Опитне та Яківлівка;



На Авдіївському напрямку – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Мар'їнка, Водяне, Парасковіївка, Красногорівка, Першотравневе та Невельське;



На Новопавлівському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богоявленка, Павлівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Вугледар, Времівка та Нескучне;



На Запорізькому напрямку – по всьому спектру артилерійського озброєння, в районах населених пунктів Гуляйпільське, Залізничне, Дорожнянка, Степове, Ольговське, Малинівка, Новоданилівка та Червоне.



На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що поряд із лінією зіткнення. Від обстрілів реактивними системами залпового вогню росії постраждав Нікополь.



У той самий час авіація Сил оборони України протягом доби завдала 22 ударів: під ураження потрапили 19 районів зосередження озброєння, військової техніки, а також 3 позиції зенітних ракетних комплексів росіян. На різних напрямках підрозділи протиповітряної оборони збили два БПЛА типу "Орлан-10" та шість ударних дронів "Шахед-136".



"Підтверджено знищення складів боєприпасів противника в Запорізькій області 29 жовтня. Крім того, внаслідок вогневого ураження районів зосередження російських окупантів, було знищено 5 одиниць військової техніки. Втрати особового складу становлять до 30 осіб загиблими і близько 100 пораненими", - повідомили в пресслужбі.