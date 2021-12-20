Вступ України до НАТО: Прайс назвав умову

Представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Нед Прайс прокоментував слова попереднього держсекретаря США щодо політики НАТО. Він підтвердив раніше встановлену стратегію Альянсу, заявивши, що «двері НАТО завжди відчинені».
Країни, за словами американського чиновника, мають абсолютне право самостійно обирати зовнішню політику.
Під своєю промовою Нед Прайс мав на увазі факт того, що Україна має право самовизначати курс зовнішньої політики без втручання думок інших держав.
Він нагадав, що Північноатлантичний альянс — військово-політичний блок, націлений насамперед на створення оборонного союзу: «Оборонний за своєю природою та орієнтацією».
Канада відмовила в наданні допомоги Україні на тлі нарощування військових сил на кордонах з Росією. Уряд країни вважає, що розширення присутності Альянсу на території України, навпаки, може спровокувати активні дії з боку РФ, а не сприятиме деескалації.
Країни, за словами американського чиновника, мають абсолютне право самостійно обирати зовнішню політику.
Під своєю промовою Нед Прайс мав на увазі факт того, що Україна має право самовизначати курс зовнішньої політики без втручання думок інших держав.
Він нагадав, що Північноатлантичний альянс — військово-політичний блок, націлений насамперед на створення оборонного союзу: «Оборонний за своєю природою та орієнтацією».
Канада відмовила в наданні допомоги Україні на тлі нарощування військових сил на кордонах з Росією. Уряд країни вважає, що розширення присутності Альянсу на території України, навпаки, може спровокувати активні дії з боку РФ, а не сприятиме деескалації.
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