Вступ України до ЄС «за особливою ​​процедурою». Що це означає?

15:21 28 лютий Київ, Україна

У червні 1993 р. у Копенгагені визнано право кожної європейської країни вступати до ЄС після виконання низки вимог лише за трьома критеріями:



- політичного – стабільність установ, що гарантують демократію, верховенство права, дотримання прав людини та захист прав меншин;

- економічного – дієва ринкова економіка;

- «членського» – зобов'язання, що випливають із факту вступу до ЄС, зокрема, визнання його політичних, економічних та монетарних цілей.



Втім, ЄС залишає за собою право визначати момент, коли він буде готовий прийняти нових членів. Здається, цей «особливий» момент і настав.



28 лютого Україна офіційно подає заявку на вступ до Європейського Союзу за спеціальною процедурою. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.



Як повідомляє глава уряду, 27 лютого прийняти Україну до Європейського Союзу за особливою процедурою запропонував прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер. У ніч із 27 на 28 лютого президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.



Глава Європейської комісії заявила: блок хоче, щоб Україна вступила до ЄС. За її словами, Україна вже має міцні зв’язки з Євросоюзом. Урсула фон дер Ляєн також наголосила, що "довіра до президента Путіна повністю підірвана і зруйнована".



"У нас і так йдуть консультації з Україною, наприклад, щодо інтеграції українського ринку в єдиний ринок (Європейський єдиний ринок, – ред.). У нас дуже тісна співпраця в галузі енергосистеми. У нас так багато тем, у яких ми дуже співпрацюємо, тісно, і справді, вже досить довго вони є частиною нас. Вони (Україна, – ред.) одні з нас, і ми хочемо їхнього вступу", – додала глава Єврокомісії.