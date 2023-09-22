Вступ України покладе край "сонній сієсті" у питанні розширення ЄС

18:42 22 вересня Київ, Україна

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що шлях вступу України до блоку буде непростим через війну. Водночас Києву потрібно провести ще низку реформ.

Про це вищий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики повідомив в інтерв'ю британській газеті The Guardian.



Боррель заперечував можливість того, що суперечки України зі східноєвропейськими сусідами щодо експорту зерна стануть провісником конфліктів, які можуть виникнути у разі вступу держави до Євросоюзу.

"Шлях України в ЄС буде непростим, оскільки вона перебуває у стані війни, має ще провести багато реформ. Процес буде тривалим", - сказав дипломат.

Водночас, за його словами, вступ України означатиме кінець для "сонної сієсти" (післяобідній сон, який є традицією в окремих країнах із спекотним кліматом) щодо розширення Європейського Союзу.