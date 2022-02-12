Зустріч Зеленського та Борреля - про що говорили

16:59 22 вересень Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський і представник ЄС Жозеп Боррель обговорили ситуацію на сході України та деокупацію Криму.



Цю інформацію повідомила пресслужба Офісу президента у вівторок, 22 вересня.

"Для нас ключове питання, щоб з'явився постійний майданчик, на якому піднімаються насамперед гуманітарні питання, питання прав людей, питання українців на території тимчасово окупованого Криму, в цілому питання повернення нашої окупованої території", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський і Жозеп Боррель також обговорили підготовку до 22-го саміту Україна - Європейський Союз, який відбудеться 1 жовтня в Брюсселі.



Високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки запевнив президента, що ЄС як і раніше стоїть на позиції підтримки нашої держави.