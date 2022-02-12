Зустріч Зеленського та Борреля - про що говорили

Президент України Володимир Зеленський і представник ЄС Жозеп Боррель обговорили ситуацію на сході України та деокупацію Криму.
Цю інформацію повідомила пресслужба Офісу президента у вівторок, 22 вересня.
Володимир Зеленський і Жозеп Боррель також обговорили підготовку до 22-го саміту Україна - Європейський Союз, який відбудеться 1 жовтня в Брюсселі.
Високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки запевнив президента, що ЄС як і раніше стоїть на позиції підтримки нашої держави.
Високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки запевнив президента, що ЄС як і раніше стоїть на позиції підтримки нашої держави.
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