Зустріч у Вашингтоні: США висловили стурбованість ризиками ПП-2 для України і Європи

Вчора, 2 червня, у Вашингтоні пройшли переговори США і Німеччини щодо можливих загроз, які несе російський газопровід Північний потік-2 для України і Європи в цілому.
Про це ввечері в середу, 2 червня, повідомила пресслужба Білого дому.
Відзначається, що бесіда відбулася між радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном і радником канцлерки Німеччини із закордонних справ і безпеки Яном Хеккером.
Відзначається, що бесіда відбулася між радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном і радником канцлерки Німеччини із закордонних справ і безпеки Яном Хеккером.
Також Салліван і Хеккер підняли низку таких регіональних і глобальних питань, як майбутня зустріч лідерів G7 і саміт НАТО, енергетичне майбутнє Європи, колективні зусилля по обміну вакцинами проти COVID-19, координація в сфері кібербезпеки і реагування на атаки здирників, а також пріоритети зовнішньої політики, включаючи Росію, Україну, Іран, Сахельский регіон і Західні Балкани.
"Ми вважаємо, що з Росією на нас чекають важкі дні, оскільки є питання, по яких у нас є глибокі розбіжності, є дії, на які нам потрібно давати рішучу відповідь", - підкреслив Салліван.
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