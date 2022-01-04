Зустріч радників нормандської четвірки призначена на кінець серпня

Процес врегулювання ситуації на Донбасі і пошук її мирного вирішення триває. Сьогодні, 22 серпня, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю одному з телеканалів ще раз назвав дату початку зустрічі нормандської четвірки. За його словами, 28 серпня відбудеться зустріч радників лідерів країн нормандської четвірки.

Після зустрічі радників, відбудеться зустріч міністрів, а потім вже лідерів України, Німеччини, Франції та Росії, пояснив президент.

"Далі, домовилися про зустріч радників в нормандському форматі, на кінець серпня, на 28 число. Далі буде зустріч міністрів, далі - лідерів країн ", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше в ТКГ назвали дату зустрічі в нормандському форматі. Глава ОП Андрій Єрмак знову зустрінеться із заступником глави Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком.

На Донбасі зафіксовано, тим часом, понад 600 порушень перемир'я - ОБСЄ