Зустріч радників лідерів держав-учасників "нормандського формату" можливо відбудеться на початку вересня

14:01 26 серпень Київ, Україна



Призначена раніше на 28 серпня зустріч політичних радників лідерів країн «нормандської четвірки» (Німеччина, Росія, Україна, Франція) скасовано.



Зустріч перенесли через термінове відрядження радника президента Франції.



Зустріч радників лідерів держав-учасників "нормандського формату" може відбутися на початку вересня.



Про це йдеться на сайті президента України.



"Наскільки мені відомо, там термінове відрядження у радника президента Французької Республіки Еммануеля Макрона - пана Бонна, тому домовилися все радники про несуттєве зміну дати - на кілька днів", - сказав Володимир Зеленський.



Керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак додав, що зараз обговорюється дата зустрічі в перших числах вересня.

"Пан Бонн подзвонив мені кілька днів тому і попросив перенести в зв'язку з відрядженням. Сьогодні обговорюються дати - це перші числа вересня. Я думаю, що до 10 вересня ця зустріч відбудеться ", - пояснив Андрій Єрмак.