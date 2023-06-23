Зустріч Ради Безпеки ООН: обговорення вибуху ГЕС та загрози на Запорізькій АЕС

У п'ятницю Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) проведе зустріч для обговорення ситуації в Україні, фокусуючись на наслідках вибуху Каховської греблі, організованого росією, а також загрози теракту на Запорізькій АЕС.
Про це повідомив кореспондент ЗМІ з Нью-Йорка.
Ініціатива проведення засідання належить Сполученим Штатам Америки та Албанії, а заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло виступить із доповіддю.
Секретаріат Ради Безпеки наголосив, що вона надасть оновлену інформацію про безпеку та гуманітарну ситуацію в Україні.
Засідання заплановане на 10:00 за східноамериканським часом (17:00 за київським часом).
За даними секретаріату, росія також направила запит на проведення окремого засідання наступного тижня для обговорення "постачання західної зброї Україні та наслідків цих дій для дипломатичних зусиль щодо врегулювання української кризи".
Про це повідомив кореспондент ЗМІ з Нью-Йорка.
Ініціатива проведення засідання належить Сполученим Штатам Америки та Албанії, а заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло виступить із доповіддю.
Секретаріат Ради Безпеки наголосив, що вона надасть оновлену інформацію про безпеку та гуманітарну ситуацію в Україні.
Засідання заплановане на 10:00 за східноамериканським часом (17:00 за київським часом).
За даними секретаріату, росія також направила запит на проведення окремого засідання наступного тижня для обговорення "постачання західної зброї Україні та наслідків цих дій для дипломатичних зусиль щодо врегулювання української кризи".
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