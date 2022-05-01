Зустріч представників МЗС України та Туреччини: деталі

В Анкарі відбулася зустріч глав МЗС України Дмитра Кулеби і Туреччини Мевлюта Чавушоглу, політики обговорили питання співпраці, Кримську платформу, а також Чавушоглу отримав запрошення на конференцію українських послів, яка пройде в грудні 2020 року.
Зустріч міністрів закордонних справ відбулася в рамках робочої поїздки Кулеби в Анкару. Про це глава МЗС розповів на своїй сторінці в Фейсбуці.
За словами Кулеби, до кінця 2020 року у нього запланована ще одна зустріч з Чавушоглу. Однак відбудеться вона вже в онлайн-форматі.
Сторони домовилися опрацювати проведення в рамках цього візиту перших консультацій з питань політики і безпеки міністрів закордонних справ і міністрів оборони України і Туреччини за формулою 2 + 2 ("Квадрига").
Глава МЗС України висловив подяку турецькій стороні за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Глави зовнішньополітичних відомств обмінялися думками про ситуацію в регіоні і подальшу взаємодію в рамках міжнародних організацій.
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