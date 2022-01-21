Зустріч "нормандської четвірки" запланована на травень - Єрмак

15:59 06 травень Київ, Україна

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак анонсував зустріч нормандської четвірки в очному форматі в травні і підкреслив, що це може бути не одна зустріч.

Про це повідомляє Офіс Президента.

"Черговий раунд переговорів між політичними радниками нормандської четвірки щодо досягнення домовленості про продовження режиму припинення вогню на Донбасі пройде протягом поточного місяця. Поки немає точної дати. Можливо, це буде навіть не одна зустріч. Цілком можливо, що цього разу зустріч буде очною, а не в режимі відеоконференції. Це позиція всіх учасників Нормандського формату", - розповів Єрмак.

Як повідомлялося, попередня зустріч політичних радників нормандської четвірки (Україна, Німеччина, Франція, Росія) відбулася 19 квітня в режимі відеоконференції. За її підсумками сторони підтвердили прагнення до дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі, узгодженого 22 липня 2020 року.



Політичні радники доручили опрацювати в робочій підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи (ТКГ) відповідні рішення, які б могли вдосконалити механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню.



На зустрічі ТКГ 28 квітня робоча підгрупа з безпеки не змогла домовитися про "великоднє перемир'я" на Донбасі через різні позиції по тексту заяви про припинення вогню.