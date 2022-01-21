Зустріч "нормандської четвірки" запланована на травень - Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак анонсував зустріч нормандської четвірки в очному форматі в травні і підкреслив, що це може бути не одна зустріч.
Про це повідомляє Офіс Президента.
Як повідомлялося, попередня зустріч політичних радників нормандської четвірки (Україна, Німеччина, Франція, Росія) відбулася 19 квітня в режимі відеоконференції. За її підсумками сторони підтвердили прагнення до дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі, узгодженого 22 липня 2020 року.
Політичні радники доручили опрацювати в робочій підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи (ТКГ) відповідні рішення, які б могли вдосконалити механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню.
На зустрічі ТКГ 28 квітня робоча підгрупа з безпеки не змогла домовитися про "великоднє перемир'я" на Донбасі через різні позиції по тексту заяви про припинення вогню.
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