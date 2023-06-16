Зустріч лукашенка та путіна в москві: обговорення деяких проблем у відносинах

Самопроголошений лідер білорусі олександр лукашенко має намір зустрітися з володимиром путіним у москві в середу з метою обговорення проблем, які, на його думку, не повинні існувати у відносинах між двома країнами.
Зустріч була оголошена лукашенком під час зустрічі з російським послом у білорусі Дмитром Крутим. Він зазначив, що хоча уряд стверджує про відсутність проблем, сам він бачить невідповідності та іноді бюрократичні труднощі.
Лукашенко висловив сподівання на обговорення та усунення цих проблем із президентом росії володимиром путіним під час майбутньої зустрічі в москві.
Він наголосив, що такі зустрічі мають важливе значення і не лише для обміну поглядами, а й для визначення спільних настроїв між президентами.
Зустріч була оголошена лукашенком під час зустрічі з російським послом у білорусі Дмитром Крутим. Він зазначив, що хоча уряд стверджує про відсутність проблем, сам він бачить невідповідності та іноді бюрократичні труднощі.
Лукашенко висловив сподівання на обговорення та усунення цих проблем із президентом росії володимиром путіним під час майбутньої зустрічі в москві.
Він наголосив, що такі зустрічі мають важливе значення і не лише для обміну поглядами, а й для визначення спільних настроїв між президентами.
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