Всеросійська ТРК розпочала мовлення у так званій "ДНР" - британська розвідка

10:38 07 вересня Київ, Україна

Жителі окупованої росією частини Донецької області в Україні тепер отримують російськомовні місцеві випуски новин від однієї з найбільших російських телерадіоорганізацій.



Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.



4 вересня Всеросійська державна телевізійна та радіомовна компанія (ВДТРК) відкрила донецьку франшизу і розпочала мовлення на невизнану міжнародним співтовариством так звану "Донецьку Народну Республіку" ("ДНР"), зазначили британські розвідники.



Місцеві випуски новин надаються російським телеканалом "росія 1" і представляють російський погляд на війну. Це частина ширших зусиль росії, спрямованих на встановлення постійного контролю над цим регіоном, наголосили у британській розвідці.

"До 2014 року російськомовні теле- і радіостанції, що базуються в Україні, були у вільному доступі на нині захоплених територіях. Після вторгнення загальноукраїнські провайдери продовжували надавати місцевий російськомовний контент. Підконтрольні "уряду" "ДНР" мовники також ретранслювали російські загальнонаціональні новинні програми в рамках пропагандистської кампанії, але не надавали регіональних випусків", - йдеться у звіті британських розвідників.

Організація мовлення ВДТРК у Донецьку зайняла понад рік. Вперше воно було анонсоване у 2022 році. За даними британської розвідки, це напевно пов'язано з відмовою від роботи підготовлених місцевих технічних фахівців. Як зазначили розвідники, фахівців, які симпатизують так званій "ДНР" та мають необхідні навички, ймовірно, залучили з Криму, Луганська та інших регіонів.



Також у британській розвідці зазначили, що незважаючи на те, що українську мову заблоковано в ефірі на окупованих територіях, вона все ще доступна широкій аудиторії через Інтернет. Там, де діють російські фільтраційні обмеження, аудиторія використовує VPN чи інші технології активного обходу.



Мобільні телефони, підключені до українських провайдерів, найімовірніше, не мають обмежень.