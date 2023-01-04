Всім областям України доведено ліміти споживання - Укренерго

В Україні зросло споживання електроенергії у зв'язку зі зниженням температури та активізації роботи бізнесу після новорічних свят. Про це 4 січня повідомила пресслужба Укренерго.
Наголошується на тому, що для забезпечення балансу в енергосистемі всім областям України доведено ліміти споживання, що діють з 8.00 до 24.00. У разі їхнього перевищення будуть застосовуватись аварійні обмеження.
Наголошується на тому, що для забезпечення балансу в енергосистемі всім областям України доведено ліміти споживання, що діють з 8.00 до 24.00. У разі їхнього перевищення будуть застосовуватись аварійні обмеження.
В Укренерго також нагадали, що енергосистема України зазнала 11 ракетних і 14 безпілотних атак ворога.
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