Всім областям України доведено ліміти споживання - Укренерго

14:55 04 січня Київ, Україна

В Україні зросло споживання електроенергії у зв'язку зі зниженням температури та активізації роботи бізнесу після новорічних свят. Про це 4 січня повідомила пресслужба Укренерго.



Наголошується на тому, що для забезпечення балансу в енергосистемі всім областям України доведено ліміти споживання, що діють з 8.00 до 24.00. У разі їхнього перевищення будуть застосовуватись аварійні обмеження.

"У прифронтових регіонах на сході країни під обстріл росіян потрапили енергетичні об'єкти розподільчих мереж. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть здійснені одразу після отримання відповідних дозволів від військових", - наголосили в компанії.

В Укренерго також нагадали, що енергосистема України зазнала 11 ракетних і 14 безпілотних атак ворога.