Усі країни-члени ЄС візьмуть участь у тренувальній місії України

14:03 15 листопада Київ, Україна





Про це повідомив найвищий представник ЄС Українських солдатів тренуватимуть усі країни Євросоюзу у рамках військової місії, яка зможе одночасно готувати до 15 тисяч українських військовослужбовців. Кожна із країн-учасниць візьме на себе окремий напрямок тренування.Про це повідомив найвищий представник ЄС Жозеп Боррель у Брюсселі перед стартом другого дня роботи Ради міністрів ЄС.

"Сьогодні ми розглянемо, як просуватися в практичній імплементації тренувальної місії для української армії. Ця місія набуває оперативної спроможності протягом всього трьох місяців, і це рекордний час для європейців. 15 тисяч українських солдатів тренуватимуться у різних країнах-членах ЄС. Це будуть великі зусилля, щоб відновити та покращити можливості української армії. Ця місія буде ключовою для нашої військової допомоги Україні", - сказав він.

Боррель додав, що кожна країна відповідатиме за власний напрямок тренувань.