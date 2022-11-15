Усі країни-члени ЄС візьмуть участь у тренувальній місії України
14:03 15 листопада Київ, Україна
Українських солдатів тренуватимуть усі країни Євросоюзу у рамках військової місії, яка зможе одночасно готувати до 15 тисяч українських військовослужбовців. Кожна із країн-учасниць візьме на себе окремий напрямок тренування.
Про це повідомив найвищий представник ЄС Жозеп Боррель
у Брюсселі перед стартом другого дня роботи Ради міністрів ЄС.
"Сьогодні ми розглянемо, як просуватися в практичній імплементації тренувальної місії для української армії. Ця місія набуває оперативної спроможності протягом всього трьох місяців, і це рекордний час для європейців. 15 тисяч українських солдатів тренуватимуться у різних країнах-членах ЄС. Це будуть великі зусилля, щоб відновити та покращити можливості української армії. Ця місія буде ключовою для нашої військової допомоги Україні", - сказав він.
Боррель додав, що кожна країна відповідатиме за власний напрямок тренувань.
"Це дуже специфічне тренування, якого потребують солдати. Війна зараз - дуже сучасна справа, вона потребує спеціальних можливостей, здатності використовувати сучасну зброю та сучасну тактику. Це війна, яка повністю відрізняється від "класичних" воєн, які ми бачили у минулому. Важливо те, що різні країни-члени будуть допомагати з різними тренувальними здібностями. Не тільки в Польщі, не тільки в країнах на кордонах з Україною — всі європейські країни зроблять свій внесок", - додав він.
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