Всі продажі заарештованого майна в Україні будуть перенесені на Prozorro Продажі

"Зараз винайдено модель, яка дозволить реалізувати заарештоване майно за межами України. Це особливо важливо, оскільки такий механізм дозволить отримати кошти від реалізації дорогого заарештованого майна без його переміщення в Україну, що неможливо під час війни", - заявили в АРМА.