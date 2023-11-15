Всі продажі заарештованого майна в Україні будуть перенесені на Prozorro Продажі
07:39 15 листопада Київ, Україна
Кабмін ухвалив рішення про перенесення всіх продажів арештованого майна на електронну платформу Prozorro Продажі.
Про це повідомила голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА)
Олена Дума.
"Мені залишається лише щиро вітати інвесторів та потенційних покупців заарештованих активів із новими прозорими та надійними правилами", - написала вона в Telegram.
Також Дума наголосила, що тепер Україна зможе реалізовувати заарештовані активи за кордоном.
"Сьогодні АРМА має глобальні виклики: це щоденна системна робота всередині країни та за її межами. Ми маємо величезну мотивацію — повернення вкраденого в Україну", — додала вона.
Одним із перших "закордонних" лотів може стати яхта родини Віктора Медведчука, яка оцінюється у 200 млн євро. Кошти від продажу судна отримає Україна.
"Норми відкривають можливість розпочати процедури з продажу 92-метрової яхти Royal Romance, що належить родині Віктора Медведчука", – йдеться у повідомленні відомства.. Наразі судно знаходиться у Хорватії.
Яхту було в судовому порядку передано до управління АРМА ще у квітні 2022 року. Однак агенція не могла нічого з нею зробити, оскільки не мала механізмів управління майном, яке знаходиться за межами України.
"Зараз винайдено модель, яка дозволить реалізувати заарештоване майно за межами України. Це особливо важливо, оскільки такий механізм дозволить отримати кошти від реалізації дорогого заарештованого майна без його переміщення в Україну, що неможливо під час війни", - заявили в АРМА.
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