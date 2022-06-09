Все політичне керівництво Росії та всі головні вузи Росії потрапили під українські санкції.

19:26 09 червня Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський підписав указ про затвердження рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти росії.

"Запровадити чинність рішення Ради національної безпеки та оборони України від 9 червня 2022 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у документі.

У списку санкцій політиків - 35 осіб. Під першим номером значиться президент Росії Володимир Путін. Крім шляху на санкції введені проти його прес-секретаря Дмитра Пєскова, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, міністра оборони Росії Сергія Шойгу, глава МЗС Росії Сергій Лавров, віце-прем'єрів Білоусова та Голікової, Хуснуллін, Колокольцев.



Крім того, до списку санкцій включено 236 російських вузів, у тому числі МДУ, МДТУ, МФТІ, СПбГУ.



Санкції введені безстроково, вони передбачають: