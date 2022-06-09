Все політичне керівництво Росії та всі головні вузи Росії потрапили під українські санкції.

Глава України Володимир Зеленський підписав указ про затвердження рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти росії.
У списку санкцій політиків - 35 осіб. Під першим номером значиться президент Росії Володимир Путін. Крім шляху на санкції введені проти його прес-секретаря Дмитра Пєскова, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, міністра оборони Росії Сергія Шойгу, глава МЗС Росії Сергій Лавров, віце-прем'єрів Білоусова та Голікової, Хуснуллін, Колокольцев.
Крім того, до списку санкцій включено 236 російських вузів, у тому числі МДУ, МДТУ, МФТІ, СПбГУ.
Санкції введені безстроково, вони передбачають:
Крім того, до списку санкцій включено 236 російських вузів, у тому числі МДУ, МДТУ, МФТІ, СПбГУ.
Санкції введені безстроково, вони передбачають:
- блокування активів та майна;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- заборона на входження до територіальних вод та повітряного простору;
- заборона на угоди з цінних паперів;
- відмова у наданні віз;
- позбавлення державних нагород України. e.
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