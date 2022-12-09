Усі дії України є реакцією на російську агресію - ФРН

Федеральний уряд Німеччини вважає, що російські військові об'єкти, які загрожують українській державі, є законними цілями для Збройних сил України.
Про це заявила представниця пресслужби німецького уряду Крістіні Гоффманн на брифінгу у п'ятницю, 9 грудня.
Про це заявила представниця пресслужби німецького уряду Крістіні Гоффманн на брифінгу у п'ятницю, 9 грудня.
Німеччина вважає, що всі дії України є реакцією на російську агресію.
Вона додала, що право на самозахист зафіксовано ст. 51 Хартії ООН. Україна є державою, на яку скоєно напад.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі