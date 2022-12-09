Усі дії України є реакцією на російську агресію - ФРН

17:54 09 грудня Київ, Україна

Федеральний уряд Німеччини вважає, що російські військові об'єкти, які загрожують українській державі, є законними цілями для Збройних сил України.



Про це заявила представниця пресслужби німецького уряду Крістіні Гоффманн на брифінгу у п'ятницю, 9 грудня.

"Федеральний уряд вважає те, що робить Україна, легітимним. (…) Україна захищає власну територіальну цілісність, адже своїми ударами запобігає можливим ударам по своїй території з території росії", - зазначила вона.



Німеччина вважає, що всі дії України є реакцією на російську агресію.

"Україна не зобов'язана обмежуватися своєю територією при здійсненні зусиль щодо захисту проти російської агресії, а також має право робити це поза територією своєї держави", - наголосила представниця уряду ФРН.



Вона додала, що право на самозахист зафіксовано ст. 51 Хартії ООН. Україна є державою, на яку скоєно напад.