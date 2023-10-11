Усі члени Альянсу погодилися, що Україна стане членом НАТО – Столтенберг

13:37 11 жовтня Київ, Україна

Усі члени Альянсу погодилися, що Україна стане членом НАТО . Крім того, зараз союзники мають запобігти використанню росією зими як зброї війни.





За словами Столтенберга, ЗСУ перевищили всі очікування та відбили 50% території, захопленої росією з лютого минулого року. Він додав, що росія стала набагато слабшою у військовому плані, економічному та ізольована політично, але немає жодних ознак, що президент росії відмовився від своїх амбіцій. Навпаки, росія збільшила атаки на критичну національну інфраструктуру, а також знову готується використати зиму як зброю війни. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі у середу, 11 жовтня.За словами Столтенберга, ЗСУ перевищили всі очікування та відбили 50% території, захопленої росією з лютого минулого року. Він додав, що росія стала набагато слабшою у військовому плані, економічному та ізольована політично, але немає жодних ознак, що президент росії відмовився від своїх амбіцій. Навпаки, росія збільшила атаки на критичну національну інфраструктуру, а також знову готується використати зиму як зброю війни.

“Ми повинні піднімати наші ставки також і давати подальший потік зброї та боєприпасів Україні. Чим міцнішою буде Україна на полі бою, тим міцнішою буде позиція України за столом переговорів. Ми маємо зробити все, щоб історія себе не повторювала, тому всі члени Альянсу погодилися, що Україна стане членом НАТО», – сказав Столтенберг.

Він пояснив, що на саміті НАТО у Вільнюсі насамперед зняли потребу в ПДЧ (Плані дій щодо членства) та запровадили програму для досягнення повної оперативної сумісності українських Збройних сил із силами Альянсу.

"Крім того, Рада НАТО-Україна означає, що ми сидимо за одним столом як рівні. Ваша боротьба, Володимире, це наша боротьба.Ваша безпека – наша безпека, ваші цінності – наші цінності», – сказав генсек НАТО.

На пресконференції перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО у форматі Рамштайн Столтенберг сказав, що союзники зустрічаються, щоб мобілізувати більшу підтримку для України.

"Йдеться про протиповітряну оборону, про артилерію, про боєприпаси. І я вітаю нову заяву, яку ми почули від Румунії, а також від Німеччини, і я очікую, що більше союзників з НАТО зроблять подальші заяви сьогодні про більшу підтримку України, тому що нам потрібно продовжувати та посилювати її підтримку", - сказав генсек НАТО.

Він додав, що зараз очевидно, що президент росії володимир путін знову готується використовувати зиму як зброю війни, тобто атакувати енергетичну систему, газову інфраструктуру. За його словами, потрібно запобігти цьому. І з більш досконалими та посиленими можливостями протиповітряної оборони можна досягти значних успіхів.