Усі члени Альянсу погодилися, що Україна стане членом НАТО – Столтенберг

Усі члени Альянсу погодилися, що Україна стане членом НАТО. Крім того, зараз союзники мають запобігти використанню росією зими як зброї війни.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі у середу, 11 жовтня.
За словами Столтенберга, ЗСУ перевищили всі очікування та відбили 50% території, захопленої росією з лютого минулого року. Він додав, що росія стала набагато слабшою у військовому плані, економічному та ізольована політично, але немає жодних ознак, що президент росії відмовився від своїх амбіцій. Навпаки, росія збільшила атаки на критичну національну інфраструктуру, а також знову готується використати зиму як зброю війни.
За словами Столтенберга, ЗСУ перевищили всі очікування та відбили 50% території, захопленої росією з лютого минулого року. Він додав, що росія стала набагато слабшою у військовому плані, економічному та ізольована політично, але немає жодних ознак, що президент росії відмовився від своїх амбіцій. Навпаки, росія збільшила атаки на критичну національну інфраструктуру, а також знову готується використати зиму як зброю війни.
Він пояснив, що на саміті НАТО у Вільнюсі насамперед зняли потребу в ПДЧ (Плані дій щодо членства) та запровадили програму для досягнення повної оперативної сумісності українських Збройних сил із силами Альянсу.
На пресконференції перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО у форматі Рамштайн Столтенберг сказав, що союзники зустрічаються, щоб мобілізувати більшу підтримку для України.
Він додав, що зараз очевидно, що президент росії володимир путін знову готується використовувати зиму як зброю війни, тобто атакувати енергетичну систему, газову інфраструктуру. За його словами, потрібно запобігти цьому. І з більш досконалими та посиленими можливостями протиповітряної оборони можна досягти значних успіхів.
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